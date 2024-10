Oleggio Basketball: squali giovanissimi pronti al debutto

Confermatissimo alla guida coach Luca Campari con Max Boieri e Roberto Massara, la squadra degli Squali si è ringiovanita tantissimo con l’obiettivo di costituire un gruppo “laboratorio” dove far crescere i giovani del vivaio. Saldo naturalmente il gruppo di atleti Senior, come solido punto di riferimento.

In tutto 18 le squadre al via: al termine della prima fase le prime otto faranno playoff, la nona sarà salva, chi si classifica dal decimo al 17esimo posto farà i playout, l’ultima retrocessa diretta. Queste le avversarie degli Squali, girone A: Universal Basketball Novara, Lettera 22 Ivrea, Previforma Unisport Cavagnolo, Basket Galliate, Montalto Dora, Cigliano, Chivasso, Omegna, Rivarolo, Cestistica Domodossola, Borgomanero Sporting, Vercelli Bugs, Borgoticino, Paruzzaro, Novara Basket, Settimo Torinese, Golden River Rivarolo.

Esordio casalingo: appuntamento domenica 6 ottobre alle ore 19 in casa contro Borgomanero. Attenzione: tutte le sfide casalinghe saranno di domenica alle ore 19 e non più il venerdì sera.

Le parole del coach: «Mai come quest’anno la squadra è assolutamente giovane, pur con i nostri preziosi punti di riferimento. Mi aspetto un campionato molto difficile, il livello è alto e ci vorrà tempo affinché i giovani possano crescere ed esprimersi al meglio, - dice Luca Campari - In tanti ci considerano la squadra materasso, ma ce lo hanno detto anche dopo la promozione in Dr1 e questo pensiero mi e ci stimola molto a fare ancora meglio con la consapevolezza che c’è tantissimo lavoro da fare. Sono curioso di capire quanto potrà essere competitivo questo gruppo. Spero che qualche risultato possa arrivare presto per tenere sempre alto il morale e avere maggiore serenità anche nel processo di crescita».