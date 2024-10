La Paffoni fa due in fila

Ottimo avvio della Fulgor, che con la doppia marcatura di Misters da oltre l’arco si pende il vantaggio sul 6 a 2. Fiorenzuola risponde e resta agganciata alla partita, ma nei primi 3’ del secondo quarto subisce un mortifero 13 a 0 di break. Sembra poter essere il colpo che indirizza la contesa, sul 29 a 15, ma dopo il timeout ospite la Paffoni ha un blackout e i Bees si rifanno sotto nel punteggio sino al -1 dell’intervallo lungo, 33 a 32. Nella ripresa coach Dalmonte prova a mischiare le carte in tavola, chiedendo ai suoi molti più cambi sui blocchi e cercando di impedire il passaggio all’interno dell’area. La Paffoni forza qualche uno contro uno di troppo, ma nel momento di massima difficoltà, sul -6, la tripla di Ferraro ridà animo alla Fulgor. Negli ultimi minuti cresce di toni la difesa rossoverde, che trasforma nella metà campo offensiva fino al +8. Fiorenzuola non ci sta, ma il 75 a 70 finale premia la Fulgor! Due vittorie su tre in questo impegnativo avvio da tre uscite in sei giorni. Si conferma un fortino, con un pubblico straordinario, il Pala Cipir.

Coach Eliantonio parla così dopo l’incontro: «Dopo 15’ di buon livello abbiamo avuto un blackout. Nella ripresa loro hanno cambiato totalmente difesa, noi abbiamo giocato troppo uno contro uno senza cercare le sponde per dare la palla in area, ma negli ultimi 2’ siamo cresciuti soprattutto in difesa. Come dice il mio amico Trinchieri, per fare un break devi fare tre buone difese e tre buoni attacchi, e noi siamo riusciti a farli. Avanti di 8 poi abbiamo gestito bene il vantaggio».

Paffoni Fulgor Basket Omegna 75

Fiorenzuola Bees 70

Parziali (16-15, 17-17, 22-21, 20-17)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Matteo Corgnati 17 (5/6, 2/2), Jacopo Balanzoni 15 (5/8, 0/0), Andris Misters 11 (1/3, 3/8), Francesco Paolin 9 (2/7, 1/3), Massimiliano Ferraro 8 (0/3, 2/7), Arsenije Stepanovic 8 (1/5, 2/4), Saverio Mazzantini 7 (0/1, 1/2), Matteo Maruca 0 (0/2, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/1), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0)

Fiorenzuola Bees: Ozren Pavlovic 21 (7/10, 2/7), Niccolò Venturoli 16 (4/7, 1/7), Magaye Seck 11 (3/6, 0/0), Matteo Negri 9 (2/5, 0/4), Luca Galassi 8 (1/1, 2/6), Mourtada Gaye serigne 3 (0/1, 1/1), Ilija Biorac 2 (1/3, 0/0), Riccardo Bottioni 0 (0/3, 0/0), Angelo Guaccio 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/1), Sebastian Redini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/0)