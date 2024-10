Sconfitta per i Lions, i Seagulls passano al Palacollegno

Gara dai due volti per i Lions che nel primo tempo trovano con continuità la via del canestro, con un’ottima circolazione di palla e una difesa aggressiva, che concede poco agli avversari. Seconda metà di gara sottotono, complice la reazione dei Seagulls che alzano il ritmo e diventano più precisi dalla distanza. Collegno, dopo avere subito il break di inizio terzo periodo, rimane in scia, ma non riesce più ad imporre il proprio gioco, fatica a realizzare e concede troppo in fase difensiva. Nell’ultima frazione i ragazzi di coach Comazzi subiscono un ulteriore break, provano a ribaltare l’inerzia della partita, ma non hanno la forza mentale e fisica di imporsi. La gara si conclude con i liguri che riescono a gestire bene gli ultimi possessi ed espugnano il PalaCollegno.

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Castellino e Obakhavbaye. Genova risponde con Ferri, Cinalli, Izzo, Daunys e Pintus.

Partenza sottotono per entrambe le formazioni, si corre tanto, ma regna la confusione con pochi tiri realizzati e molti palloni persi. Meglio i Lions nella seconda parte del primo quarto, che riescono a trovare più facilmente la via del canestro. Sul 13-6 per Collegno, primo timeout chiesto dai liguri che provano a riorganizzarsi. Ottima circolazione di palla per i biancorossi, Genova fatica molto di più a trovare tiri semplici, grazie anche alle maglie molto strette dei padroni di casa. Il primo periodo si chiude sul 20-12 per Collegno.

Stessa copione nella seconda frazione, con i Lions che attaccano forte il ferro e trovano quasi sempre ottime soluzioni. Genova fatica di più nel muovere la palla e trovare tiri semplici. Daunys infila una tripla pesante che da un po’ di respiro ai liguri, Collegno non trova più il bandolo della matassa e coach Comazzi ferma prontamente il gioco a 2:20 dalla pausa lunga sul 27-18. I biancorossi provano a riorganizzarsi, ma escono dal timeout poco convinti e Daunys dalla lunetta riavvicina i Seagulls. Castellino chiude il secondo quarto realizzando entrambi i liberi e fissa il punteggio sul 29-20 per Collegno.

I biancoblù rientrano in campo con grande convinzione e in un amen, con un parziale di 11-0, passano per la prima volta in vantaggio sul 29-31. Timeout inevitabile per i padroni di casa. A metà del terzo periodo le squadre si affrontano a viso aperto, sale la pressione difensiva ed il punteggio è di sostanziale parità. Passano dalle mani di Castellino quasi tutte le soluzioni offensive dei Lions che impattano sul 41-41 a 1:30 dalla fine del periodo, con la tripla di Fracasso dall’angolo. Gioco da tre punti per Ferri che allunga nuovamente per i liguri, ma Collegno non ci sta e sempre dalla lunetta impatta nuovamente. Una distrazione a fil di sirena permette a Ferri di realizzare una tripla mortifera che chiude il quarto sul 44-47 per Genova.

L’ultimo quarto inizia come era finito il terzo periodo, con la tripla di Ferri che porta i Seagulls sul +6 (44-50). I Lions non mollano e con Obakhavbaye e De Bartolomeo rimangono in scia, ma Pintus ancora dall’arco punisce i biancorossi. Massimo vantaggio per i liguri (48-57) a 7:10 dalla fine e conseguente timeout per la panchina di Collegno per fermare l’emorragia. I Lions non trovano più la via del canestro, se non dalla lunetta. De Bartolomeo con una magia dai 6,75 metri prova a rimanere a contatto, ma Pintus risponde subito dalla parte opposta (56-64). Gli ultimi tre minuti sono tesissimi, le maglie difensive si stringono, ma Genova in transizione libera Cinalli per la tripla che mette il sigillo alla gara (56-67). La penetrazione di Fracasso e la tripla di capitan Tarditi arrivano troppo tardi e la gara si chiude sul 62-69 per i Seagulls Genova.

I Lions ora sono attesi dal turno infrasettimanale mercoledì 9 ottobre alle ore 21 in trasferta contro Derthona Basketball Lab. Prossima gara in casa sabato prossimo 12 ottobre alle ore 20.45 contro Campus Varese.

TABELLINI

Collegno Basket - Seagulls Genova 62-69

Parziali (20-12, 29-20, 44-47)

Collegno Basket: Obase 3, Milone 4, Castellino 11, Tarditi 11, Donnini ne, Quagliotto, Fracasso 11, Obakhavbaye 7, Grillo 2, Marcato ne, Lo Buono 4, De Bartolomeo 9. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Seagulls Genova: Ferri 16, Lomtadze 4, Daunys 11, Cinalli 8, Izzo 8, Villa ne, Pellegrino, Pintus 10, Zini 11, Piazze ne, Cartasegna ne, Migone 1. All. Bianchi. Ass. Salomone, Calvia.