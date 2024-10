Esordio doppiamente vincente per Cuneo a Brescia

Un esordio doppiamente vincente per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che conquista al tie-break la prima giornata del campionato in trasferta a Brescia. Entrambe le compagini senza due titolari, i cuneesi con Pinali out e i bresciani con Tiberti a mezzo carico. Mvp di serata il centrale di Cuneo, Marco Volpato che con 21 punti è top scorer del match! Prossimo sabato, 12 ottobre ore 19, si inaugura in casa contro Cantù.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Zambonardi schiera: Bonomi palleggio, Bisset opposto, Erati e Tondo al centro, Cavuto e Raffaelli schiacciatori; Hoffer (L).

Premiato MVP di serata il centrale della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Marco “Fox” Volpato.

A fine weekend queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Questa vittoria vale tantissimo, c’è veramente da fare i complimenti ai ragazzi, perché al di là del risultato, venire qua e fare una partita così è tanta roba. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e dovevamo sfruttare le occasioni contro una squadra davvero forte. Tutti hanno fatto un buon lavoro, chi in campo da subito, chi entrato in corsa, sono molto contento perché siamo tutti indispensabili in questa squadra».

Il prossimo appuntamento sarà esordio casalingo per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, in calendario per sabato 12 ottobre alle ore 19.00 contro Cantù. Convenzione con l’Oktoberfest: per chi acquista il biglietto in prevendita, un codice promo per un litro di birra in omaggio a fronte della prenotazione nel weekend 10-13 ottobre.



Gruppo Consoli Sferc Centrale del Latte Brescia 2

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (12-25/25-23/23-25/28-26/8-15)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 2, Brignach 13, Volpato 21, Codarin 14, Allik 19, Sette 18; Cavaccini (L1); Oberto, Mastrangelo, Malavasi, Compagnoni. N.e. Agapitòs, Chiaramello, Pinali (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 51%; Muri 10; Ace 8.



Gruppo Consoli Sferc Centrale del Brescia: Bonomi 3, Bisset 16, Tondo 4, Erati 6, Cavuto 20, Raffaelli 5; Hoffer (L1); Cominetti 9, Tiberti (K), Manessi, Franzoni (L2). N.e. Cargioli, Zambonardi, Bettinzoli.

All.: Roberto Zambonardi.

II All.: Paolo Iervolino.

Ricezione positiva: 45; Attacco: 42; Muri 9; Ace 2.

Durata set: 23’, 31’, 31’, 38’, 16’.

Durata totale: 139’.

Arbitri: Anthony Giglio, Michele Marconi.