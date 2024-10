BEA Chieri: i risultati della Chieri Basketball League

Domenica 6 ottobre il Pala Gialdo di Chieri ha ospitato la terza tappa della seconda edizione della Chieri Basketball League , circuito di tornei giovanili prestagionali questa volta dedicato alla categoria Under 13 . Oltre alle due formazioni BEA impegnate nei campionati di questa fascia d’età, scendono in campo Lovi Basket Borgaro e gli amici liguri dell’ Auxilium Genova .

Si parte subito forte con la Semifinale tra BEA Arancio e Borgaro. I chieresi prima scappano nei primi minuti, grazie a una difesa asfissiante, ma poi subiscono i tentativi di rimonta di un’ottima Borgaro, che arriva fino al -1. Nel finale, i Leopardi riaccendono i motori e trovano i canestri decisivi per guadagnare l’accesso alla Finalissima.

Nella seconda Semifinale, il primo quarto è leggermente a favore dei genovesi di Auxilium, ma poi BEA Nero alza le marce e allunga di decina in decina fino al +20 finale.

Nel pomeriggio è tempo di finali. In quella per il terzo posto c’è poca storia, con Auxilium che sembra avere finito le energie e Borgaro che ne approfitta senza guardarsi indietro.

Nel derby ArancioNero per il primo posto, le squadre si equivalgono per tutta la gara, rispondendosi colpo su colpo. Guidata da uno Zanzon incontenibile, BEA Nero prova l’allungo a fine terzo quarto. Gli Arancioni non ci stanno, tornano a farsi fotto fino alla parità, ma non riescono a completare l’opera grazie alla maggiore lucidità dei Neri di Coach Bittner negli ultimi istanti.

BEA CHIERI ARANCIO-LOVI BASKET BORGARO 53-45

Parziali: 15-4; 25-18; 39-34; 53-45

BEA Chieri: Fasano 10, Mariani 2, Pupeschi, Marzullo, Marocco 4, Bonnet 14, Errico, Franchi 4, Parizia, Moschillo 4, Audisio 4, Silvestro 7. All. Bonifacio.

BEA CHIERI “NERO”-PGS AUXILIUM GENOVA 71-51

BEA Chieri: Betta E., Chisari 6, Betta F. 4, Campana 3, Canazza, Cordero 5, Russo, Vay 5, Zanzon 18, Bergano 12, Gaone 2, Capriati, En Nadder. All. Bittner.

BEA CHIERI ARANCIO-BEA CHIERI NERO 50-53

Parziali: 16-12; 24-26; 38-43

BEA CHIERI ARANCIO: Fasano 8, Mariani, Garabello 6, Pupeschi, Marzullo, Marocco 10, Bonnet 6, Errico, Parizia, Moschillo 5, Audisio 6, Silvestro 9. All. Bonifacio.

BEA CHIERI “NERO”: Betta E., Chisari, Betta F., Campana, Cordero 8, Mosso, Vay 10, Zanzon 26, Bergano 8, Gaone 2, Capriati, En Nadder. All. Bittner.

In campo per i tornei pre-stagionali lo scorso fine settimana anche la DR2, l'Under 14 Gold e gli Aquilotti Big.