Collegno Basket: turno infrasettimanale contro Derthona

Turno infrasettimanale per Collegno Basket, che oggi, mercoledì 9 ottobre alle ore 21, sarà ospite di Derthona Basketball Lab nella terza giornata del campionato di Serie B Interregionale. I Lions arrivano da una gara dai due volti contro i Seagulls Genova: nel primo tempo hanno trovato con continuità la via del canestro e difeso con aggressività, mentre nella seconda parte hanno subito i cambi di ritmo degli avversari, che hanno realizzato due break decisivi. I biancorossi non sono più riusciti a colmare il gap, complice il calo fisico e mentale della squadra. Le parole di coach Comazzi dopo l'incontro sono eloquenti sull'andamento della partita e servono da monito per motivare il team in vista della sfida contro Derthona.