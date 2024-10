Gulliver Derthona sconfitto da Collegno all’overtime

Il Gulliver Supermercati Derthona esce sconfitto per mano di Collegno Basket per 74-82 dopo un tempo supplementare, nella sfida giocata nella facility della Cittadella dello Sport di Tortona e valida per la terza giornata della Division A della Conference Nord-Ovest del campionato di Serie B Interregionale, quarto turno complessivo giocato dai giovani bianconeri.

Partita molto equilibrata all’inizio dove i bianconeri provano a restare al comando della gara giocando un gran primo quarto. Dopo la prima minipausa i Leoni subiscono un grande parziale di quarto segnando 10 punti contro i 24 degli ospiti, andando sotto anche di 14 lunghezze.

Il rientro in campo dopo l’intervallo, come nelle partite precedenti, vede i padroni di casa provare a cambiare passo iniziando a diminuire il gap subito nella prima parte di gara. Durante l’ultimo quarto la squadra allenata da Luca Ansaloni dà notevoli segnali di riscossa, soprattutto nella fase difensiva, riuscendo a ribaltare la direzione della gara e concludendo il quarto con un 16-9 di parziale che porta la gara ai supplementari dopo il canestro del 73 pari segnato dal lungo classe 2007 Armin Korlatovic su assist di Farias, non ribaltato dal possibile tiro dalla vittoria degli ospiti nell’ultimo possesso dei regolamentari.

Dopo lo sforzo per la rimonta, i bianconeri arrivano molto scarichi e stanchi al supplementare, solo 1 punto segnato nei cinque minuti e seconda sconfitta in archivio.