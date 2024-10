Basket Torino rinnova la partnership con Mediline

Grazie alla collaborazione con Mediline, lo staff sanitario della squadra potrà contare su attrezzature all'avanguardia per garantire il massimo della cura e della sicurezza per gli atleti.

Mediline, con sede a Torino, è un'azienda specializzata nella fornitura di dispositivi medici e attrezzature per il settore sanitario. Si rivolge a ospedali, cliniche, studi medici e laboratori, offrendo un'ampia gamma di prodotti che include strumenti diagnostici, attrezzature per sale operatorie e soluzioni per la riabilitazione e l'assistenza domiciliare. L'azienda si distingue per l'attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, garantendo la conformità alle normative sanitarie. Oltre alla vendita, Mediline offre servizi di consulenza e supporto tecnico per l'installazione e la manutenzione delle attrezzature, contribuendo a migliorare l'efficienza delle strutture sanitarie.