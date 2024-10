Collegno Basket in cerca di conferme contro Campus Varese

Collegno Basket si prepara ad affrontare la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale ospitando Campus Varese al PalaCollegno domani sera, sabato 12 ottobre, alle ore 20:45. I Lions arrivano dalla splendida vittoria di mercoledì in trasferta contro Derthona dopo un overtime, che combacia con la prima vittoria in campionato. I ragazzi di coach Comazzi, dopo una gara emozionante, hanno dimostrato la forza di un gruppo coeso e votato al sacrificio, dove ogni componente della squadra ha contribuito al successo finale. Da questo concetto deve ripartire il team biancorosso, che già domani ha tutte le carte in regola per dimostrare il proprio valore e affrontare la gara con la consapevolezza delle proprie capacità. Altra prestazione da incorniciare per De Bartolomeo, che, insieme a capitan Tarditi ha preso per mano la squadra nei momenti di difficoltà, Castellino ha giocato da leader per gran parte della gara e la coppia Obakhavbaye/Obase ha dominato per larghi tratti sotto le plance.