Pallacanestro Chivasso sconfitta da Novara alla 2ª giornata di andata DR1

Gli anni passati fu College Novara a sbarrare la strada in serie C, questa volta invece è toccato a Novara Basket mettersi di traverso sul cammino di Regis e compagni, sconfitti con il punteggio finale di 69-62. Uno stop maturato nel primo quarto di gioco, quando Chivasso subisce la partenza lanciata dei padroni di casa che nei primi trenta secondi bruciano la retina biancoverde con due triple firmate da Cancelliere e Chirio. Un 6-0 che accende immediatamente il pubblico di casa, galvanizza gli uomini di Ferrarese, pietrifica i ragazzi di Giardino, disordinati nell’organizzare le azioni offensive e poco reattivi in difesa, dove concedono troppi rimbalzi offensivi a Vercellino e compagni. Dopo 2’ di gioco il tabellone segna 8-2, che si trasforma in 15-8 a metà primo quarto. Una tripla di Tagliano riporta Chivasso a contatto, ma una serie di palle perse banali espone gli ospiti alle ripartenze avversarie ed alle triple di Romano che fanno volare Novara sul 29-13 al primo mini intervallo.

Sprofondati a -17 in apertura di secondo periodo, Chivasso trova la forza per reagire: nonostante le percentuali altissime al tiro da tre punti avversario, i biancoverdi decidono di alternare la difesa a zona con una uomo aggressiva, mossa che mandi fuori giri il motore offensivo novarese, causando numerose palle perse e tiri forzati, che Chivasso trasforma in punti veloci in transizione, utili per rientrare fino a -5. Con l’inerzia nelle proprie mani Chivasso però compie l’errore di perdere 3 palloni consecutivi che ridanno ossigeno e fiducia a Novara che chiude la prima metà di gara sul 36-31.

Il copione si ripete anche nel terzo periodo: Greppi, Visciglio e Tagliano segnano i canestri che riportano i biancoverdi a -1 (42-41 al 5’), ma due errori madornali in appoggio sotto canestro e due palle perse per cercare l’assist spettacolare vanificano la possibilità di sorpassare e così Novara ritrova fiducia e con Martini e Chirio scappa nuovamente sul +9 di fine terzo quarto.

Gli ultimi 10’ si aprono con due contropiedi immediati novaresi che distruggono il morale biancoverde (56-43), ma una tripla di Babarange e una di Marco Ligotino paiono riaccendere la luce. Purtroppo è un’illusione: Nicola infila immediatamente la contro tripla su una rotazione difensiva allegra dei chivassesi e così Novara respinge ancora una volta gli ultimi assalti biancoverdi, chiudendo a +7 il match. In chiusura Caputo e compagni hanno pagato a caro prezzo l’avvio lento, le troppe palle perse in fase offensiva ed i rimbalzi eccessivi concessi a Novara.

Sicuramente i giocatori di Giardino stanno imparando a conoscersi – essendo solo la terza partita giocata insieme – ed è fisiologico commettere qualche passo falso in questa prima parte della stagione.

Novara Basket 69

Pall. Chivasso 62



Parziali (29-13; 36-31; 52-43)



Novara Basket Asd: Cancelliere 5, Mudasiru , Crappa n.e., Chirio 13, Romano 15, Nicola 9, Toure 2, Signorelli 6, De Marino 4, Ruggerone, Martini 7, Vercellino 8. All. Ferrarese.



Pall. Chivasso: – Caputo 9, Dario 7, Tagliano 5, El Shorbagi 2, Babarange 9, De Mita, Bragardo n.e., Regis 2, Greppi 12, Ligotino A., Ligotino M. 6, Visciglio 10. All. Giardino



Arbitri – Sig. Quattrocchi di Galliate e Piasentin-Alessio di Torino.