La Novipiù Monferrato Basket batte Crema in trasferta

Vittoria meritatissima per la Novipiù Monferrato Basket che espugna il PalaBertocchi battendo Crema con il punteggio di 85-92 . Super prestazione corale di tutta la squadra allenata da coach Fabio Corbani. Tutti in campo, ad eccezione del giovanissimo Bertaina, dando risposte importanti sulla profondità e qualità del roster. Chiude a 28 punti Dalton Pepper decisivo nei momenti bollenti del match. Mercoledì turno infrasettimanale : ore 20.30 contro Andrea Costa Imola .

Novipiù in campo con il solito quintetto. Vecerina, Rupil, Pepper, Kuba e Martinoni. La gara parte subito col botto. Tripla di Vecerina. Risponde dall’altro lato Pirani. Ancora Vecerina per il 4-5. Si segna abbastanza, Fazioli e Rupil subito a referto. Il primo break è di Pepper-Martinoni: 6-11. Murri con un bel canestro. Zupan da lontano fa 13-13. Si continua a segnare da fuori. Guerra e Martinoni pungono come api. Wiltshire di classe. Primo quarto che si chiude sul 21-19. La seconda frazione comincia con Martinoni che pulisce a canestro. Valesin e Wiltshire ancora da fuori. 28-22. La Novipiù per non ci sta. Pepper da sotto. Schiacciata Vecerina. Stazzonelli impatta sul 30-30. Il giocatore romano è molto ispirato in questa fase. Sorpasso ad alta quota Pepper-Kuba. Vecerina allunga, Crema ricuce sul 35-36. Timeout Monferrato. Poi c’è ancora tempo per un tecnico fischiato a Corbani ed una bella giocata di Rupil. Si va all’intervallo sul 38-40.

La tripla di Bocconcelli apre la ripresa. Martinoni da sotto per il 41-42. Pepper e Murri si sfidano da 3 punti. Sorpasso Crema. Gioco da 3 punti di Martinoni. Ancora Pepper. 46-51. Camara è fattore importante di questa fase di match. Pepper è un boiler. Morena ricuce per il 4. Stazzonelli, canestro e fallo. 52-61. Novipiu sembra scappare ma la tripla di Morri di fatto chiude i conti sul 61-68. Schiacciata di Kuba +11. Tripla Guerra e poi allungo di Martinoni 63-78. Murri ha il peso della squadra sulle spalle e non tradisce mai. Stazzonelli magia. Pirani schiaccia. 71-81. Monferrato sembra avere per un attimo il braccino. Murri e Pirani per un contro break pericoloso. 74-81. Tripla di Pepper: pronta risposta di Zupan ma la guardia statunitense chiude i giochi ai liberi e con un recupero palla importante. Finisce 85-92. Vittoria che ci voleva per ripartire subito a correre.

Coach Fabio Corbani: «Abbiamo fatto una partita solida dal punto di vista difensivo. Con alti e bassi in attacco. Una partita un po’ diversa dall’ultima giocata in casa dove invece siamo stati inconsistenti a livello difensivo e molto continui in attacco anche se poi ci siamo spenti nel finale. Oggi invece siamo stati molto più continui difensivamente. Questo ci ha permesso anche nei piccoli momenti di vuoto offensivo di rimanere nella partita».

Logiman Pall. Crema 85

Novipiù Monferrato Basket 92

Parziali (21-19, 17-21, 23-28, 24-24)

Logiman Pall. Crema: Riccardo Murri 19 (4/8, 2/6), Leonardo Valesin 16 (2/2, 2/2), Federico Pirani 15 (7/12, 0/1), Nejc Zupan 13 (2/6, 3/4), William luca Wiltshire 9 (0/1, 2/4), Filippo Fazioli 6 (2/4, 0/4), Tommaso Morena 4 (2/2, 0/0), Pietro Bocconcelli 3 (0/4, 1/1), Gabriele Tarallo 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Dell’anna 0 (0/0, 0/0), Luca Leoni 0 (0/0, 0/0), Alberto Bonacina 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 28 (4/7, 6/12), Niccolo Martinoni 17 (5/9, 1/4), Umberto Stazzonelli 15 (5/8, 0/4), Simone Vecerina 11 (3/5, 1/3), Marco Rupil 6 (3/8, 0/1), Francesco Guerra 6 (0/1, 2/3), Lamine Camara mahamed 5 (2/2, 0/0), Jakub Wojciechowski 4 (2/3, 0/1), Pietro Basta 0 (0/0, 0/1), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/0), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0).