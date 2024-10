Fulgor Basket, terza vittoria consecutiva

Una super Paffoni si regala la terza vittoria consecutiva in stagione espugnando 93-89 la Prealpi Arena di San Vendemiano per il primo trionfo lontano dalle mura amiche. Prova di squadra di spessore degli uomini di Eliantonio, che rispondono con i fatti al KO esterno dell’esordio, vincendo sul campo di una delle favorite del girone.

Nell’avvio punto a punto la Paffoni si affida al positivo Stepanovic, toccando il +4 a cavallo tra primo e secondo periodo – primo vantaggio che mette due possessi di distanza tra le squadre -, grazie alla tripla di Ferraro e al canestro di Capitan Balanzoni. Paolin dà seguito al buon momento rossoverde, e la Paffoni in un amen si trova a +10. Due triple consecutive di Preti animano la Rucker e coach Eliantonio ferma la partita con un timeout. Balanzoni e Maruca ridanno nove punti di margine alla Fulgor, ma dopo alcuni minuti di carestia offensiva generale ci pensano Preti e Tassinari, che assieme ad Antelli, portano al sorpasso Rucker alla pausa lunga, 43-41.

Dopo l’intervallo si mette in ritmo Gluditis, San Vendemiano tocca addirittura il +11, ma la Paffoni ha il merito di non disunirsi. Stepanovic torna in cattedra e dimezza lo svantaggio, Misters si iscrive al festival segnando la tripla del -4 e Ferraro, dopo i liberi di Mazzantini, pareggia a quota 59. Tutto da rifare! Corgnati chiude con grande leadership il terzo quarto, segnando 5 punti e consegnando a Misters l’assist del primo nuovo sorpasso Paffoni.

Lo stesso Corgnati apre il quarto periodo con un super reverse che dà fiducia alla squadra, ma dall’atra parte è l’ex Antelli a tenere viva la Rucker. La Paffoni muove bene la palla, Mazzantini colpisce da fuori, poi Stepanovic con spazio da oltre l’arco non perdona, è timeout Rucker sul +7 della Fulgor. Gluditis arriva al ferro, ma la palla viene sputata e sulla transizione rossoverde è ancora Mazzantini a segnare il +10 con l’inerzia totalmente a favore fino al successivo +12. Preti non ci sta, tripla con il fallo dopo il canestro su disattenzione difensiva da rimessa e San Vendiamo torna in scia. Mazzantini continua a segnare, Preti non è da meno ma sulle giocate di Stepanovic è di nuovo +10 Paffoni: a 4’ dalla fine sembra davvero possa essere finita. Così non è: Gluditis con cinque punti in fila prova a riaprirla, Antelli segna sulla palla persa il -2. Nei successivi giri in lunetta Misters è glaciale e il convulso finale premia i rossoverdi 93-89.

Mercoledì sera, ore 20:30, si torna a giocare al Pala Cipir, contro Bakery è Piacenza! E poi, sabato, ancora in casa contro Faenza.

Rucker San Vendemiano 89

Paffoni Fulgor Basket Omegna 93

Parziali (15-17, 28-24, 19-24, 27-28)

Rucker San Vendemiano: Michele Antelli 19 (5/6, 3/5), Jacopo Preti 19 (2/9, 5/11), Kristaps Gluditis 14 (2/6, 3/8), Andrea Tassinari 12 (0/1, 2/4), Tommaso Oxilia 9 (4/7, 0/0), Mauro Zacchigna 8 (2/3, 0/1), Luca Fabiani 7 (3/6, 0/0), Enrico Tadiotto 1 (0/2, 0/0), Leonardo Faoro 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0), Alberto Cacace 0 (0/0, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Arsenije Stepanovic 22 (6/9, 1/4), Andris Misters 21 (2/3, 3/7), Saverio Mazzantini 16 (3/4, 2/3), Matteo Corgnati 11 (4/7, 1/1), Jacopo Balanzoni 10 (5/9, 0/0), Massimiliano Ferraro 6 (0/2, 2/3), Francesco Paolin 4 (2/2, 0/3), Matteo Maruca 3 (0/0, 1/2), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0).