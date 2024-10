La Bertram Derthona domani con Manresa in Champions League

Altro scontro casalingo con un primato in classifica come premio per la Bertram Derthona . La squadra di Walter De Raffaele si gioca la leadership del Girone G della Champions League ospitando il BAXI Manresa domani alle ore 20:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, per la seconda giornata della massima coppa europea della FIBA. Sia il Derthona che gli spagnoli sono reduci dal successo all’esordio, l’87-81 interno contro i tedeschi del Chemnitz per i bianconeri, il netto 92-64 anch’esso in casa da parte degli iberici sul Benfica. Chi vince si prenderà quindi il primo posto solitario, l’unico che a fine girone darebbe il pass diretto per la seconda fase senza passare per i Play-In cui accedono seconda e terza classificata.

Espressione della città catalana poco distante da Barcellona, ottava nell’ACB spagnola dell’anno scorso per poi perdere il primo turno playoff contro Malaga, la squadra allenata da Diego Ocampo ha lo stesso ruolino stagionale della Bertram, visto il 2-1 in campionato con la doppia, prestigiosa affermazione casalinga su Valencia (77-73) e Gran Canaria (79-58) inframmezzata dal ko in casa di Girona (84-80). Ci sarà il primo ritorno da avversari per due ex tortonesi, Retin Obasohan, 32 partite in bianconero nella scorsa stagione, e Cameron Hunt, preso come “straniero di scorta” per i playoff 2022/23 e secondo miglior realizzatore dei suoi in ACB dietro l’ala grande americana Derrick Alston, quarto top scorer in Spagna con 19.7 punti di media e miglior realizzatore dei suoi con 25 anche nella sfida Champions contro il Benfica.

Manresa sarà l’ultima partita casalinga prima di una tripla trasferta consecutiva per la Bertram, attesa in Serie A dai viaggi in casa di Virtus Bologna e Trapani, seguiti dal primo volo europeo stagionale a Lisbona per affrontare il Benfica. Si tornerà a giocare in casa domenica 3 novembre alle ore 17:30 per la sfida con Sassari.

DICHIARAZIONI

«Come da trend di questo nostro inizio stagione, incontriamo un’altra squadra che vive tanto di tiri presi nei primi secondi, di gioco in transizione. A mio parere Manresa è tra le squadre migliori in Europa per correre anche dopo un canestro subito, per cui è un’avversaria contro cui avere grande disciplina e concentrazione, guai a rilassarsi», è l’analisi pre-gara del vice allenatore bianconero Iacopo Squarcina. «Hanno una formazione dinamica ed atletica, riescono a mettere pressione su tutto il campo per tutti i quaranta minuti, girano in 12 uomini, quindi riescono a tenere i ritmi alti grazie ad ampie rotazioni. Sarà importante innanzitutto gestire noi il ritmo del gioco e poi riuscire ad essere sempre, anche contro la pressione, duri e consistenti nel preparare ogni azione di gioco, ogni situazione, per andare a cogliere i loro punti deboli e sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche migliori. Andando sulle loro individualità, una nota particolare per Alston che sta producendo una pallacanestro di altissimo livello, sembra quasi un Kevin Durant in miniatura. Poi ci saranno le motivazioni di Obasohan e Hunt di voler ben figurare come ex. Ci aspettiamo una battaglia ma una battaglia che vogliamo portare a casa di squadra, perché partite di questo tipo, dove la pressione è così alta a livello difensivo da parte degli avversari, non si possono giocare solo con gli individualismi ma con una grande compattezza di gruppo».

DERTHONA SOSTIENE IL NASTRO ROSA DI AIRC

In occasione della sfida di domani sera all’ingresso del palazzetto saranno distribuite gratuitamente le spillette della campagna Nastro Rosa dell’AIRC, che dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno. Verranno distribuiti al pubblico dei clap-clap rosa e anche il cerchio di centrocampo sarà colorato di rosa sotto il logo Derthona.