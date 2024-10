Pickleball: il Master regionale al Green Park di Rivoli

Dagli Stati Uniti, dove circa 40 milioni di persone lo giocano e addirittura esiste una lega professionistica con tanto di “draft” in stile basket NBA, sta sbarcando anche in Italia il pickleball . Si tratta di una sorta di mini-tennis con racchette che ricordano quelle da spiaggia e palla di plastica forata. Il punteggio richiama quello del ping pong, le regole per quanto concerne la realizzazione dei punti quelle della vecchia pallavolo con la possibilità di aumentare lo score solo quando si è in battuta.

Al Green Park di Rivoli è andato in scena il Master regionale che ha assegnato i titoli di singolare nella giornata del 12 ottobre, e quelli di doppio (maschile, femminile e misto) domenica 13 ottobre. Molto interesse nel rinato club rivolese per la nuova specialità e tanto entusiasmo nei volti dei partecipanti.

I numeri non sono ancora altissimi ma sono destinati ad aumentare perché il gioco piace e coinvolge anche per la dinamicità nel suo svolgersi: «Abbiamo puntato anche sul pickleball – sottolinea l’AD del Green Park, Luca Politi – costruendo quattro campi coperti che permetteranno la pratica e la crescita tecnica a molti giocatori e giocatrici che si stanno avvicinando alla specialità. Il master regionale appena concluso ci ha permesso di vedere all’opera molti giocatori che si sono avvicinati con grande entusiasmo al pickleball. Tecnicamente il livello espresso nella nostra due giorni è stato interessante ed è destinato a salire».

Domenica prossima, in occasione dell’inaugurazione ufficiale del Club, con porte aperte a tutti a partire dalle 10 e molte sorprese, ci sarà anche la possibilità di provare il nuovo sport di racchetta, con tanto di torneo dedicato.

Tornando al Master regionale i singolari hanno visto i successi di Vittoria De Pasquale e Stefano Veronese. La prima ha fermato nella sfida per il primato Clara Graziano, per 11-5 11-1.

Il regolamento prevede che a discrezione dei responsabili tecnici i match si possano disputare con diverse formule di punteggio. Veronese, invece, ha sconfitto in finale Filippo Zizzadoro con un doppio 11-2. In semifinale a cadere sotto i suoi colpi era stato Marco Canevarolo, per 15-7. Simone Capraro l’altro semifinalista. Il torneo di doppio femminile è andato al tandem Marta De Lorenzis e Lucilla D’Ischia. Le due hanno superato in una partita molto equilibrata (11-9 11-6) Vittoria De Pasquale e Clara Graziano. La finale più combattuta è stata quella del doppio maschile che ha visto Daniele Colò e Lorenzo Cravero superare in rimonta (10-12 11-2 11-5) Enrico Castella e Daniele Allario. Ha chiuso la giornata il match di doppio misto. A trionfare sono stati Vittoria De Pasquale ed Enrico Castella su Clara Graziano e Daniele Allario, con lo score di 11-4 11-6.