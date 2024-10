L’ultimo quarto condanna il Gulliver Derthona

Ottima partenza per i bianconeri che rifilano un mini parziale, nei primi cinque minuti, di 5-12 sugli avversari grazie a due triple consecutive di Albertinazzi ed ai canestri di Brizzi che inducono il coach avversario ad un time-out immediato. Dopo il primo quarto concluso in controllo, anche il secondo inizia sul solco del precedente con la squadra tortonese ad arrivare sul +8 di massimo vantaggio. Verso la metà del periodo, sul punteggio di 20-27, i leoni subiscono – complici 7 palloni persi – un controparziale di 11-2 dai padroni di casa guidati da Daunys, che porta Genova alla sirena di metà gara in vantaggio di due lunghezze, 35-33.

Il rientro in campo non porta inizialmente a sconvolgimenti, i padroni di casa restano in vantaggio per la maggior parte del tempo fino alla reazione del Derthona, che con tre canestri si riporta in vantaggio, prima che un gioco da tre di Lomtadze riporti in parità il risultato sul rotondo 50-50 del 30′. Ultimo quarto molto equilibrato con diversi sorpassi nel punteggio fino agli ultimi minuti, quando due palle perse da Tortona, a ridosso della sirena, sono fatali e pongono fine alle speranze degli ospiti, che terminano la gara con la seconda sconfitta consecutiva e un ruolino attuale che li vede sul 2-3.

Il Gulliver tornerà in campo, ancora fuori casa, venerdì 18 ottobre alle 20.30 contro il Campus Varese.

Seagulls Genova 64

Gulliver Supermercati Derthona 60

Parziali (12-18, 35-33, 50-50)

Genova: Ferri 15, Lomtadze 7, Daunys 15, Cinalli 2, Izzo 7, Mana, Pellegrino, Pintus 13, Zini 5, Piazze ne, Cartasegna ne, Mignone. All. Bianchi.

Derthona: Fonio Fracchia, Fogliato 6, Farias 5, Albertinazzi 10, Borasi ne, Korlatovic 10 (5/9 dal campo, 6 reb), Aprile 12 (9 reb, 4 ast), Brizzi 7, W. Bellinaso 2, R. Bordoni ne, Bresciani, Cissé 8 All. Ansaloni, ass. Fanaletti.

Arbitri: Di Pilato di Paderno Dugnano (MI) e Mainetti di Daverio (VA).