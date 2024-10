Overall Cycling Team: Tommaso Daniel, 22° nella prestigiosa Crono Delle Nazioni

Il corridore pavese, solo cinque italiani al via, torna dalla Francia con un 22° posto che non e' male se considerato a cospetto dei migliori specialisti del cronometro e Overall Tre Colli risulta uno dei pochi club non di categoria Development o Continental al via. Una trasferta impegnativa sull'area ovest della Francia, farcita anche da un rientro in Italia complicato da un guasto meccanico all'ammiraglia, e quindi un meritato plauso va al corridore e all'accompagnatore Roberto Bianchi. Adesso la stagione agonistica volge al termine, ultimo impegno martedi 22 ottobre con il criterium di Ferrera Erbognone.