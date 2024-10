Monferrato Basket, al supplementare passa Imola

Mette la freccia ma gli manca la lucidità per chiuderla nei 40 minuti. Il tiro del Ko di Pepper è corto. Si va ai supplementari e gli ospiti sospinti da un bel gruppo di tifosi al seguito con un Sanguinetti determinante in questa fase si portano a casa l’intera posta. Finisce 96-100 con tanto rammarico per Martinoni e compagni. Ed è proprio il capitano rossoblu il miglior marcatore di serata. Per Imola segue a ruota Klanjscek a 24. Fattore determinante sicuramente i tanti tiri liberi lasciati sul ferro (26/39) e i 5 falli di Wojciechowski a metà dell’ultimo quarto. Domenica si riparte da Vicenza con la speranza di tornare a quella vittoria sciupata per un nulla.