La Paffoni inciampa sull’ostacolo Bakery Piacenza

Bell’avvio della Paffoni, che con Misters, Maruca e Paolin si invola sul 10 a 2, costringendo al timeout Salvemini. Dopo la sospensione la forza d’inerzia sembra non cambiare, i rossoverdi toccano il +12, ma Chiti prima e Taddeo poi dimezzano il passivo, questa volta a chiamare timeout è coach Eliantonio. La Fulgor prova a dare lo strappo grazie all’ottimo impatto di Corgnati e alle giocate di Misters, ma Piacenza resta lì, premiata dai rimbalzi offensivi (6 nel solo primo periodo, 15 alla fine). Al primo mini intervallo è 25 a 18. La partita appare in gestione da parte dei padroni di casa, che tuttavia non hanno continuità nei possessi, mancando la definitiva fuga prima della pausa lunga che, anzi, vede Piacenza a contatto, sul -7. Nella ripresa Stepanovic si mette in proprio, ma dall’altra parte è Chiti a segnare uno dei canestri più importanti del match, dopo il timeout di Eliantonio, per il primo svantaggio ad un possesso di distanza dalla Fulgor. Chiti e Zoccoletti continuano a tenere in scia gli ospiti, mentre Mazzantini prova a dare animo ai compagni. Torna a +6 la Fulgor, che sembra re-indirizzarla, ma i problemi a rimbalzo non si fermano e Piacenza prende fiducia: tripla di Taddeo (+3), tripla di Blair (parità), tripla di Blair (-3), tripla di Taddeo (-6). Un devastante 12-0 di stampo Bakery piega la Fulgor, che cerca di reagire, ma lo fa in maniera frenetica, non aspettandosi di dover giocare un finale come quello che si è proposto.