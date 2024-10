Collegno Basket in trasferta contro Oleggio

I Lions arrivano dal successo di sabato scorso al PalaCollegno contro Campus Varese, che segna la seconda vittoria in campionato. I biancorossi nelle ultime due gare hanno dato dimostrazione di una crescita costante. Ottimo il mix tra i veterani ed i più giovani. Il duo Fracasso-Castellino nell’ultimo periodo contro Varese ha fatto la differenza, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. Capitan Tarditi e De Bartolomeo sono stati fondamentali nei momenti chiave della gara, caricandosi la squadra sulle spalle e guidando i compagni. Gli altri giovani chiamati in causa da coach Comazzi hanno risposto con grande responsabilità, dimostrando di poter fare la differenza e andando regolarmente a referto. Da non dimenticare la coppia Obakhavbaye/Obase che ha nuovamente dominato sotto le plance.