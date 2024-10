Squali, quinta giornata: in casa arriva Collegno

Una sfida fra due formazioni appaiate in classifica: entrambe infatti hanno all'attivo due vittorie. Per gli Squali finalmente il sabato sera in casa davanti ai propri tifosi.

A lanciare la carica è Achille Lonati: «Sarà una partita cruciale, Collegno è un’ottima squadra ed è pari punti con noi, quindi dobbiamo dare tutto per scavalcarli e confermare quanto di buono fatto settimana scorsa. Non vedo l’ora di giocare un’altra partita in casa per far vedere ai tifosi che possiamo fare meglio di quello che hanno visto contro Varese».

Quinta partita nel campionato Senior: «La differenza tra campionato senior e giovanile si sente, in serie b non ci si può permettere di staccare la concentrazione per un attimo che subito si subisce un parziale, lo abbiamo imparato in queste prime partite e non deve più succedere» dice lo Squalo.