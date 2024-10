Tecnoengineering Moncalieri in cerca di conferme contro Giussano

La Tecnoengineering Moncalieri è attesa dalla sfida contro Basket Foxes Giussano domani, domenica 20 ottobre alle ore 18, tra le mura amiche del PalaEinaudi, gara valevole per la terza giornata del campionato Techfind Serie A2. La squadra gialloblù arriva carichissima dalla splendida vittoria esterna nel derby contro Torino Teen Basket in una gara chiusa già nel primo periodo (12-31) e mai in discussione. Tante note positive per coach Terzolo che può contare sulla crescita di Ngamene e Avagnina, la prima immarcabile nel pitturato, e la seconda sempre chirurgica e capace di dare grande equilibrio alla squadra. L’esperienza di capitan Cordola e Salvini, fondamentali nei momenti cruciali della partita, insieme a Mitreva e Sammartino, sono il giusto cocktail da cui partire per affrontare la gara di domani. La giovanissima Pasero, sempre determinante lo scorso anno, deve ancora dire la sua in questo inizio di stagione. Grosso, Gesuele, Corgnati e Nicora appena chiamate in causa sono state preziosissime e possono essere decisive per le sorti del match casalingo.