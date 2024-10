Pallacanestro Chivasso lotta, ma cade nel finale contro Cigliano

Alla terza gara di campionato e con una vittoria e due sconfitte all’attivo, è evidente che la Pallacanestro Chivasso in questo momento ha un problema nell’affrontare le formazioni formate da giocatori esperti, capaci di tenere alta la prestazione difensiva per 40’ e colpire nei momenti salienti del match. Capacità che Cigliano ha mostrato con Delli Guanti, Marchis e Penna nel primo quarto e nella seconda metà del terzo, momento in cui Chivasso era riuscita a prendere un mini break (35-31), subito annullato dalle triple di Penna, Marchis e Iyamu, che hanno rimandato Chivasso a -4 (41-45), facendola vacillare mentalmente e minando le sue certezze. Di conseguenza i biancoverdi giocano gli ultimi 2’ del terzo periodo in una sorta di follia collettiva, collezzionando 4 palloni persi al limite del grottesco e lasciando correre gli avversari in contropiede per il -10 (43-53) dell’ultimo mini intervallo.

Negli ultimi 10’ di gioco i biancoverdi chivassesi provano a riaprire la gara, affidandosi alle penetrazioni ed invenzioni di Caputo che – segnando 8 punti in fila – riporta i suoi compagni sul 54-58 a 3:46 dalla sirena finale. A questo punto Chivasso sbaglia nuovamente i tiri dalla lunga distanza che avrebbero potuto ribaltare il match, ma non alza bandiera bianca in difesa, sporcando le percentuali al tiro avversarie e conquistando rimbalzi, trasformati in falli subiti che portano i chivassesi in lunetta in virtù del bonus falli. Tagliano, Caputo e Visciglio ricuciono così fino al 60-62 con 20” sul cronometro. Sul tentativo di recuperare palla Marchis subisce fallo e con 1/2 ai liberi mette un possesso pieno di distanza. Sul cambio di fronte anche Caputo subisce fallo con 12” sul cronometro, ma è costretto ad uscire dal campo per crampi. Lo sostituisce Babarange che segna solo uno dei due liberi a sua disposizione e con il controllo del rimbalzo da parte dei ciglianesi l’incontro si chiude sul 61-63.

Pallacanestro Chivasso 61

Jolly Club Cigliano 63

Parziali (13-18; 33-31; 43-53)

Pall. Chivasso: Caputo 13, Dario 4, Tagliano 5, El Shorbagi, Babarange 15, De Mita 7, Bragardo n.e., Regis 7, Greppi 3, Ligotino A. n.e., Ligotino M., Visciglio 7. All. Giardino.

Jolly Club Cigliano: Delli Guanti 14, Maglione 11, Rigazio n.e., Ferraris L. 3, Penna 3, Iyamu 10, Marchis 14, Giampaolo 5, Bovio 3, Gamba, Lagna. All. Tricerri.

Arbitri: Sig. Suriano di Settimo Torinese e Sig.ra Paniati di Torino.