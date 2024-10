Oleggio Basketball: contro Collegno la prima vittoria casalinga

In campo per gli Squali Casella, Lonati, Garavaglia, Toffanin e Van Elswyk (assente per infortunio fra i senior De Ros); per Collegno De Bartolomeo, Quagliotto, Fracasso, Obakhavbaye e Tarditi.

Il primo vantaggio è ospite (2-5), gli Squali rincorrono e con Ceccato vanno in vantaggio sul 12-11 a un minuto dalla fine. Castellino e Milone però chiudono il primo quarto (12-18). Catalani ritrova Pilotti che subito dà la mano ai compagni e con cinque punti in fila sigla il 17-18 e Casella il 19-20 con Collegno a chiamare la pausa. È il capitano a dare la giusta direzione e Kovachev impatta 25-25; gli Squali pagano un primo tempo sfortunato al tiro, mentre Collegno con Tarditi va sul 25-34 e Catalani richiama i suoi e lo fa anche sul 27-36. La seconda sirena conferma il vantaggio ospite (27-39).

Dopo la pausa la musica cambia del tutto e il terzo quarto è una carica di adrenalina per il pubblico (35 punti in dieci minuti). Gli Squali entrano in campo con piglio diverso e Lonati, prima da tre e poi al ferro in contropiede sigla il 32-39. Poi Val Elswyk fa gioco da tre punti e Collegno chiama la pausa (35-42). Garavaglia si fa sentire in difesa e dall’altra parte del campo capitalizza (42-49). Ci pensa poi Ceccato che è preciso ai liberi e fa ciuff con una palla perfetta di Garavaglia e ancora in lunetta per il 51-53. Tripla specialità di casa Pilotti e con Garavaglia è di nuovo vantaggio biancorosso (56-53). Collegno è spiazzata dalla marcia dei casa, sulla terza sirena è però Castellino ad accorciare 62-61. È di nuovo punto a punto, Toffanin allunga di nuovo (71-67), Casella gira in lunetta ed è 74-67. Collegno lotta ancora, gli Squali alzano di più i ritmi e l’asse Van Elswyk/Garavaglia vale il 76-69. Il finale è caldo, Milone per il 78-76, Casella preciso ai liberi, di nuovo Milone da tre, ma Lonati in lunetta chiude i conti: 82-79.

Oleggio Magic Basket 82

Collegno Basket 79

Parziali (12-18; 15-21; 35-22; 20-18)

Oleggio: Casella 9, Karem, Pilotti 12, Toffanin 6, Borsani, Youssef, Lonati 17, Garavaglia 16, Cortellino, Ceccato 10, Val Elswyk 10, Kovachev 2. All Catalani.

Collegno: Obase, Bossola 3, Milone 18, Castellino 11, Tarditi 7, Donnini, Quagliotto 3, Fracasso 14, Obakhavbaye 9, Grillo, Lo Buono 2, De Bartolomeo 12. All. Comazzi.