Cuneo Volley ospita Porto Viro

A poche ore dall’incontro, queste le parole del Libero cuneese Simone Oberto: «Ci aspetta una gara molto complicata, contro una squadra che arriva da due vittorie importanti. Sicuramente loro arriveranno motivati e sull’onda dell’entusiasmo quindi dovremo essere disposti a lottare e bravi a sfruttare al meglio le occasioni che ci si presenteranno. Avremo sicuramente dalla nostra parte il tifo di casa che ci aiuterà nel dare tutto per proseguire questo inizio positivo del campionato».

Il palazzetto aprirà quindi le porte al campionato di Serie A2 maschile oggi dalle ore 16.30 con la biglietteria pronta a sottoscrivere per l’ultimo giorno gli abbonamenti. All’interno del palazzetto per tutti coloro che arriveranno entro le ore 17.20 verranno distribuiti i biglietti per l’estrazione di un bracciale by Casciola Gioielli con inserto in argento a forma di pallone da pallavolo e incisione con il logo Cuneo Volley, un’iniziativa che si ripeterà per tutte le partite casalinghe della stagione. Verranno anche estratti due premi offerti dallo Sponsor Match Day Dental Feel e a seguire il gioco “Acchiappa il pallone e vinci!”.

Inoltre, da quest’anno il Cuneo Volley ha stretto un accordo con la Federbimbi che garantirà durante tutte le partite della Serie A2 maschile il servizio di Baby parking al costo di 5€ a bambino/a con un massimo di 20 partecipanti. L’area giochi sarà allestita nell’androne dell’ingresso vip, dove i bambini saranno assistiti da educatrici qualificate.

Da entrambi gli ingressi sarà possibile acquistare i Pettorali Stracôni in collaborazione con la Cuneoginnastica e inoltre, in accordo con l’ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo si potranno creare gli origami a forma di cuore del progetto “Esprimi il tuo NO alla violenza” e consegnarli nei punti raccolta dai due ingressi del palazzetto negli appositi contenitori. L’esperienza al palazzetto dev’essere per grandi e piccini uno spettacolo, e il Club biancoblù prosegue nel proprio percorso per renderla tale, anche prima e dopo il match.