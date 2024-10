Cuneo Volley vince 3-1 contro Porto Viro

Quando il pubblico è presente si sente! La MA Acqua S.Bernardo Cuneo vince anche la terza giornata, supportata in tutto e per tutto dal palazzetto galvanizzato. Una vittoria per 3-1 contro Porto Viro che porta a 8 il salvadanaio biancoblù. MVP di serata e top scorer del match, lo schiacciatore estone Karli Allik con 21 punti personali. Primi due set equilibrati con azioni interessanti da ambo i lati del campo, poi un terzo set in discesa per i padroni di casa con coach Morato che inserisce tutta la panchina nerofucsia in campo. Nell’ultimo set i cuneesi allungano da metà parziale e chiudono 25-17. Prossima domenica capitan Sottile e compagni saranno a Fano, mentre il 31 ottobre si torna in casa contro Reggio Emilia degli ex Sighinolfi, Gottardo e Bonola, con tante iniziative legate ad Halloween.