BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Continua con il giusto piglio il cammino dell' Under 15 Eccellenza , che ottiene la seconda vittoria consecutiva (in due giornate) in trasferta sul parquet di GGS Basketball Project.

Nella giornata d'esordio del campionato Under 13 Gold, a cui BEA Chieri quest'anno partecipa con due gruppi, i Leopardi Arancio di Coach Bonifacio superano al Pala Gialdo di Chieri Scuola Basket Asti, mentre i Leopardi Nero di Coach Bittner cedono a Campus Monferrato. Ottimo inizio anche per l'Under 14 Gold, che supera Basket Reale con uno scarto di oltre 50 punti.

Sconfitta in trasferta per l'Under 19 Gold, impegnata nella gara d'esordio ospite di Cus Torino. L'Under 17 Eccellenza cede in trasferta a Collegno Basket.

U15 ECCELLENZA

GGS BASKETBALL PROJECT – BEA CHIERI 52-64

Parziali: 18-16; 27-28; 37-39

ASD BC GATOR: Abello 19 , Dutto 2, Fantini, Peano 10, Operto 8, Giraudo, Panero, Alladio 6, Mellano, Bosio 4, Grezda, Fresia 3. All. Capelli, Ass. Tesio.

BEA CHIERI: Fatai 2, Borz 18, Di Giorgio, Cristiano 8, Filane 5, De Mita, Menegatti 10, Longo 12, Montiglio 1, Bassi, Calo’ 6, Coltiletti 2. All. Conti, Ass. Pirocca.

U13 GOLD

DBEA CHIERI-SBA ASTI 71-45

Parziali: 6-7; 39-18; 56-25

BEA Chieri: Moschillo 4, Parizia 4, Franchi 2, Mariani 2, Ungaro 2, Garabello 12, Silvestro 16, Marzullo, Fasano 16, Marocco 6, Longo 1, Audisio 6. All. Bonifacio, Ass. D’Arrigo.

Asti: Leone, Xheka 2, Musso 4, Campini 2, Canalla, Cicigoi 2, Vada 4, El Marti, Reita 23, Braccini, Rossi 2, Migliaia 6, All. Di Pasquale.

CAMPUS MONFERRATO-BEA CHIERI 73-53

Parziali: 24-13; 31-29; 53-37

Campus : Zucca12, Lacerenza14, Bellavia10, Gonella2, Bellone2, Decave15, Lionti11, Torriero1, Dicori2, Caligaris, Tintillo 4, Gavio, All.Ferrero.

BEA Chieri: Zanzon 28, Chisari 8, Vaj 4, Bergano 4, Cordero 9, Dodaj, Betta E., Betta F., Canazza, Campana, Capriati, Goria. All. Bittner.

U14 GOLD

BASKET TORINO-BEA CHIERI 21-77

Parziali: 9-19; 15-42; 16-62

BASKET TORINO: Antuso 8, Cecchetto 2, Bertinetti, Rossi, Castiello 3, Fragale, Ussueglio, Greco, Cavallina, Bovero 3, Marturani 4, Oliveri. All. Zagni, Ass. Denna.

BEA CHIERI: Cecchi, Mouaddine 22, Porcu 18, Popa 2, Molino, Tarallo, Gioda, Zuccarello 8, Dalmasso 8, Serratore 12, Mariani 5, Greco. All.Corrado, Ass. Bonifacio

U19 GOLD

CUS TORINO-BEA CHIERI 67-51

Parziali: 14-22; 35-44; 55-50

CUS: Fontanarossa F. 17, Zordan 9, Bagnati 9, Petitti 8, Fontanarossa N. 6, Cendola 5, Schirru 5, Cappelletti 4, Romeo 4.

BEA Chieri: Minetti 16, Okoro 8, Ahia 7, Nsir 6, Viggiano 3, Marrese 2, Viadotto 2, Cascio 2, Mout 2, Pagano 2, Kamami 1, Pisciuneri. All. Potenza, Ass. Bertulessi.