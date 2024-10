MTS Santena vince in trasferta a Legnano

Le padrone di casa presentano un sestetto base poco cambiato rispetto allo scorso anno, con il quale hanno vinto i playoff per salire in serie A2. Sulla loro panchina siede un allenatore di grande esperienza, Luciano Pedullà, noto in tutta la serie A italiana e non solo. È stata sicuramente una partita intensa, come dimostrano i parziali: una gara combattuta, conquistata nel finale di ogni set, a testimonianza della determinazione della formazione santenese.

Nel primo set, coach Manno schiera Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Malinov e Riva in banda, Destefanis e Cantamessa al centro, con Formaggio libero. Dopo i primi scambi, si nota subito che le padrone di casa intendono dominare il set. Nonostante l'ottimo gioco delle santenesi, il punteggio dopo i primi due timeout è di 17-20 per Legnano. Tuttavia, l’MTS cerca di rimanere in partita. Con il turno al servizio di Riva, il divario comincia a ridursi e, grazie a un attacco di Nardoianni e a un muro di Destefanis, si arriva in parità (20-20). Da quel momento, si procede punto a punto fino al 23-23. Il set point arriva grazie a un rocambolesco rimpallo su un attacco di Malinov e il 25° punto è frutto di un errore in attacco di Legnano.

Nel secondo set l’MTS parte nuovamente con il sestetto iniziale, ma il punteggio rimane in equilibrio. Nessuna delle due squadre vuole cedere il passo, ma dopo alcune imprecisioni in attacco delle santenesi, Legnano passa in vantaggio per 15-12, costringendo coach Manno a chiamare il primo timeout. Il secondo timeout arriva sul 18-14 a favore delle lombarde, ma con il servizio di Cantamessa, la situazione cambia e il distacco si assottiglia fino al pareggio (18-18). Questa volta è coach Pedullà a dover intervenire, poiché le tigri santenesi tornano a mostrare la loro determinazione, ricominciando la danza del "punto a punto" fino al 22-22. Con il servizio di Nardoianni (22-23), Cantamessa mette a segno un primo tempo imprendibile per la difesa di casa, portando le tigri al set point, e chiudendo il set con un altro super attacco.

Nel terzo e ultimo set, entra in campo lo stesso sestetto. Santena parte bene, portandosi in vantaggio fin dai primi scambi grazie agli errori e alle incertezze delle avversarie. Con il primo turno al servizio di Cantamessa, che mette in difficoltà la ricezione avversaria, si arriva a un parziale di +5 (4-9). Questo vantaggio si mantiene fino alla seconda metà del set, quando, con il servizio della legnanese Carcano, il divario si riduce, fino a raggiungere il 20-20, grazie anche ad alcune imprecisioni in difesa e in attacco delle santenesi. Sul 21-21, con un guizzo di Cantamessa e Malinov e un errore dell'attacco avversario, è l'Mts Santena a raggiungere per prima il match point. Sul 24-23, dopo un salvataggio straordinario di Formaggio, che ha brillato in ricezione e difesa, ci pensa Malinov a chiudere la partita con un pallonetto che la difesa avversaria non riesce a difendere, portando il punteggio finale sul 3-0.

La prossima settimana, Destefanis e compagne saranno nuovamente in trasferta, questa volta a Bra, che è uscita sconfitta per 3-0 dalla sfida contro Villa Cortese.

CAMPIONATO DI PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - 2 ^ GIORNATA

G.S. FO.CO.L VOLLEY LEGNANO MI 0

MTS TECNICAER SANTENA 3

Parziali (23/25, 23/25, 23/25)

MTS Tecnicaer Santena: Tonelli, Granieri 1, Vione, Malinov 14, Venco, Nardoianni 11, Greco, Riva 11, Lazzarin, Cantamessa 13, Destefanis (K) 7. Libero: Formaggio. Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito.

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano: Carcano 10, Brutti Agazzi 11, Stafoggia 11, Fiscaletti, Corti, Filippini 3, Nella1, Mazzaro (K) 5, Roncato 5, Zingaro 5. Liberi: Brigliatto e Lenna. Allenatori: Pedullà, Catalfamo.

Arbitri: Bosio e Mutti

Note: Durata della gara 1h27

Mvp: Formaggio Silvia