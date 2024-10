Club76: tutti i risultati del weekend

Ieri, domenica, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1 , hanno vinto 3-2 il match casalingo contro Il Bisonte Firenze. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 0-3 contro G.S. Fo.Co.L. Legnano. La B2 del Club76 L'Alba Volley ha ceduto in casa 1-3 contro il Cus Torino, neopromosso in categoria.

Fine settimana in campo anche in Serie B2. Le ragazze del duo Moglio-Ollino hanno ceduto 1-3

contro Acrobatica Alessandria Volley. Alessandria Volley ha la meglio nella seconda gara del

Campionato di B2 ottenendo a Chieri una vittoria da tre punti. Le “clubbine” non riescono a entrare

in partita e perdono i primi due set senza opporre troppa resistenza, rialzandosi e vincendo meritatamente il terzo set, per poi perdere lucidità nel finale e subendo l’affondo vincente di Alessandria. Top scorer ed MVP della gara Biagianti con 23 punti, seguita da Giannelli con 9 e De

Riggi con 7. Prossima gara sabato 26 ottobre alle 18 a Vigevano (PV) contro Pallavolo Florens.

In U18, invece, Chieri vince 3-0 contro Caselle Volley. Top scorer per Chieri Appiah con 12 punti seguita da De Riggi con 10 e Cavaglia’ con 9 punti. Prossima gara a Foglizzo il 21 ottobre alle 21,15 contro Basso Canavese Volley.

Le ragazze dell’Under 16 regionale, con il Club76 Playasti, vincono 3-0 contro l'Isil Volley Almese. Dopo qualche problema nell'avvio del primo set, riescono a trovare la chiave giusta per vincere la partita e conquistare tre punti fondamentali.

Trasferta difficile, invece, per la Serie C. Il Club76 Playasti, infatti, cede contro In Volley San Giorgio per 3-0. Le ragazze sono scese in campo grintose, riuscendo a condurre buona parte del primo set, cedendo soltanto ai vantaggi (27-25). Nel corso del secondo set, la situazione è cambiata totalmente a favore delle avversarie che giocano con determinazione e voglia di vincere, fino al terzo set.

L'U16 Club76 Playasti ha vinto 3-1 contro Vbc Savigliano. Dopo un primo set in controllo, qualche errore di troppo in ricezione rimette in fiducia il Savigliano nel secondo parziale. Il terzo set è stato vinto ai vantaggi, con una bella rimonta.

Il Club76 Playasti 2010 in I Divisione ha vinto 3-0 affrontando il Lab Travel Cuneo, nel corso di una gara sempre in controllo.

Buona partita per il Club76 Gs Pino Gold, che vince 1-3 contro San Giorgio Volley. Per le ragazze di coach Balbo arrivano i primi tre punti della stagione appena avviata. Con qualche difficoltà a mantenere il ritmo costante, sono riuscite a prevalere sulla compagine avversaria. Prossimo appuntamento questa sera, lunedì, nel Campionato U18 contro Lingotto.

ALTRI RISULTATI

Sabato 19 ottobre

• Under 13 F. C.T. Torino Girone G: Fenera Chieri 76 Jr vs Polisport Chieri 3-0

Domenica 20 ottobre

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: San Giorgio Volley Chieri vs Club76 GS Pino Gold 1-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone K: Club76 Gold MTS Ser vs Newvolley Carmagnola L&L 0-3

• Under 13 F. C.T. Torino Eccellenza A: Fenera Chieri 76 vs In Volley Baldisport 3-0