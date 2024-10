BEA Chieri passa nel finale a Novara

Domenica 20 ottobre è andata in scena al PalaSartorio di Novara la terza giornata del campionato di Serie C Interregionale. In una partita all’ultimo respiro, i Leopardi di coach Franz Conti hanno la meglio su Basket College Novara , ritrovando la vittoria dopo l’esordio casalingo amaro con Arona Basket.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Gatti, Galliera Ricci, Stiffi, Amadu e Drame. I padroni di casa partono forte, con i Leopardi un po’ contratti nel costruire azioni pericolose in attacco. La tripla di Malevolti manda il risultato sul 12 a 6 e costringe al time-out i chieresi. In uscita dal minuto, Gatti e Amadu si caricano la squadra sulle spalle ricucendo il distacco che si era venuto a creare. Sul finale, un ottimo ingresso in campo di Okoro permette ai Leopardi di andare in vantaggio alla prima sirena. La zona messa in campo dai collegiali cerca di limitare le scelte di BEA in attacco, ma la squadra di coach Conti è brava a sfruttare i contropiedi per impedire a Novara di posizionarsi dentro l’area. Le triple di Musto e Ruà mandano i Leopardi in vantaggio di 6 lunghezze all’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, capitan Drame e compagni riprendono da dove avevano lasciato al termine dei primi 20 minuti. Le numerose penetrazioni liberano l’area per i tagli di Amadu e Stiffi, mentre Galliera Ricci e Gatti sono bravi a gestire il possesso. I Leopardi toccano il +8, ma Novara non si arrende e risponde con un controparziale, guidata dai canestri da vicino di Ltifi e quelli da lontano di Malevolti. Il terzo periodo termina con la tripla sulla sirena di Federico Ruà, per il +7 chierese.

Ultimo quarto non adatto ai deboli di cuore: Novara riaccorcia nei primi minuti, facendo diventare la partita punto a punto per tutta la durata dei seguenti 8 minuti. BEA resiste guidata da Drame, mentre sul finale i padroni di casa hanno per ben due volte la possibilità di mandare la partita all’Overtime, ma i due tentativi di Ltifi si stampano sul ferro. Finisce 75-77 per i Leopardi.

IL COMMENTO

«È stata una partita molto difficile – commenta coach Carlo Colò – Novara è una squadra che si esalta nel tenere il ritmo alto. Siamo stati bravi a gestire ogni tentativo di rientro degli avversari. Hanno provato a metterci in difficoltà cambiando sempre gli schieramenti difensivi. Nei momenti più duri, siamo riusciti a compattarci e a non perdere la testa. La vittoria è un segnale molto importante, dopo la sconfitta nella prima in casa. Ora ci aspetta una settimana impegnativa per cercare di conquistare la prima vittoria casalinga».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano al PalaEinaudi per la quarta giornata. Appuntamento domenica 27 ottobre alle 18:30 per la partita con Aironi Robbio.

BASKET COLLEGE NOVARA 75

BEA CHIERI 77

Parziali (18-22, 38-44, 54-60)

NOVARA: Ltifi 16, Malevolti 16, Andretta 11, Turano 9, Cardani 9, Caligaris 9, Zocca 5, Sassi 1, Fajri, Giorgino, De Lucia N.E., Ariatta N.E. All. Frasisti.

CHIERI: Drame 12, Ruà 12, Galliera Ricci 11, Musto 11, Okoro 10, Stiffi 9, Gatti 8, Amadu 4, Moris, Viggiano N.E., Pagano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone.