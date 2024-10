Monferrato Basket: mercoledì sera il recupero a Desio

La squadra di coach Edoardo Gallazzi ha incominciato alla grande questo campionato raccogliendo 4 successi nelle 5 partite giocate, uscendo sconfitta solo dalla ostica trasferta di Legnano. Roster profondo e di esperienza con 7 giocatori che hanno fin qui raccolto più di 20 minuti di impiego a partita. Il più giovane della compagine è il rookie lituano Emils Bartninkas ala forte di 207 cm che sta producendo 14.6 punti e 4.6 rimbalzi a partita, accanto a lui la grande esperienza del centro Alberto Chiumenti, nelle rotazioni dei lunghi il capitano Andrea Mazzoleni e Luca Albique. Alessandro Cipolla è il giocatore di spicco del reparto esterni, cresciuto nel settore giovanile dell'Aurora Desio e reduce da un biennio di esperienza in Serie A con Reggio Emilia, ha iniziato alla grande questa sua nuova esperienza con 13.6 punti e 8.8 rimbalzi a partita. Partirà in quintetto il play Carlo Fumagalli, con Matteo Tornari dalla panchina. Marco Torgano ex Omegna e Pavia come ala piccola e Daniel Perez nelle rotazioni.

Sarà una trasferta tutt'altro che semplice per la Novipiù contro una squadra in grande forma, di contro Monferrato è reduce da due prestazioni culminate con altrettante sconfitte determinate da episodi nel finale. Quella di mercoledì sarà la seconda trasferta di tre, domenica infatti si andrà a Legnano per un'altra sfida dall'alto coefficiente di difficoltà.

Marco Rupil - Guardia Novipiù Monferrato Basket: «Non siamo contenti di queste ultime due sconfitte, anche perchè facciamo un ottimo lavoro in settimana e vogliamo raccogliere punti importanti da mettere in classifica. Questo è un campionato dove si può vincere e perdere con tutti, specialmente in periodi come questo dove si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo lavorare per correggere i nostri errori e continuare a migliorare le cose che ci riescono meglio. Mercoledì abbiamo subito l'occasione per riscattarci, ci aspetta una partita tosta in un campo difficile, ma ci faremo trovare pronti e con la giusta dose di energia».

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.