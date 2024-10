Autosped BCC Derthona: Arianna Arado convocata in Nazionale

Importante riconoscimento per il lavoro dell’Autosped BCC Derthona, che conferma anche la bontà delle scelte estive di mercato: Arianna Arado, ala classe 2004 alla sua prima stagione fra le Giraffe, è tra le sedici atlete selezionate dal CT dell’Italbasket Andrea Capobianco per la finestra delle qualificazioni a EuroBasket 2025. La Nazionale, già qualificata alla manifestazione in quanto uno dei paesi ospitanti, affronterà la Repubblica Ceca a Genova giovedì 7 novembre alle ore 18.15, prima di viaggiare verso la Grecia, dove sfiderà le padrone di casa domenica 10 novembre alle ore 16.