BCC Derthona: alla Cittadella arriva la Dinamo Sassari

La gara che si disputerà nella Facility della Cittadella dello Sport ‘Marcellino e Pietro Gavio’ anticipa di una settimana la sfida tra Bertram Derthona e Dinamo Sassari, che saranno di fronte infatti domenica 3 novembre alle ore 17.30 al PalaFerraris di Casale Monferrato. Un intreccio dei due calendari che alimenta l’interesse per la doppia partita prevista a una settimana di distanza.

A presentare l’incontro e le caratteristiche della Dinamo Women è come di consueto coach Orazio Cutugno: «Continuità di gioco e spirito di sacrificio per crescere ancora come squadra gara dopo gara: questi sono i due aspetti su cui puntiamo nella sfida contro Sassari, avversaria di assoluto livello che ha taglia fisica e gioca ad alto ritmo in campo aperto prendendo vantaggi dall’uno contro uno. Sarà importante limitare la loro presenza a rimbalzo per gestire il numero di possessi dell’incontro, provando a imporre il giusto ritmo alla partita».