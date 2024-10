La Tecnoengineering riparte dalla trasferta di Cagliari

La Tecnoengineering Moncalieri scenderà in campo domani, sabato 26 ottobre , alle ore 16 , in trasferta contro Sardegna Marmi Cagliari presso la Palestra Virtus, nella gara valevole per la quarta giornata del campionato Techfind Serie A2 .

Le Lunette di coach Terzolo arrivano dalla sconfitta tra le mura amiche del PalaEinaudi contro Basket Foxes Giussano. Serata difficile per le gialloblù, caratterizzata da poca lucidità e basse percentuali al tiro, nella quale troppo spesso hanno subito il gioco e l’aggressività delle avversarie. Piccolo passo indietro dopo la splendida prestazione sfoderata nel derby in casa di Torino Teen Basket. Best player della gara nuovamente Ludovica Sammartino con i 14 punti messi a referto, seguita da capitan Ilenia Cordola, un punto di riferimento nei momenti critici e Beatrice Grosso, giovane play classe 2006 sempre pronta quando chiamata in causa con il coltello fra i denti e fondamentale per tagliare in due la difesa avversaria.

Le sarde sono nella stessa situazione di Moncalieri con due sconfitte rimediate con Costa Masnaga e Livorno ed una vittoria contro Benevento. Nell’ultima uscita le cagliaritane hanno perso di misura a Livorno nei minuti finali, mandando a referto 5 giocatrici. Coach Staico si affida alle esperte Naczk, El Habbab e Cadoni coadiuvate dalla giovane Valtcheva e dalla giovanissima e talentuosa 2006 Trozzola. La Virtus, tornata in questa stagione nella Techfind Serie A2, sta prendendo le misure in queste prime giornate di campionato per capire la giusta dimensione nella quale potersi posizionare. La partita di domani potrà dare un’ulteriore indicazione.

Le Lunette devono prestare particolare attenzione in questa lunga e insidiosa trasferta, ripartendo da quanto di buono mostrato nella gara contro Torino. La palla a due è quindi fissata per sabato 26 ottobre alle ore 16 presso la Palestra Virtus, per una partita ricca di incognite. Gli arbitri dell’incontro saranno i Sig.ri Spinelli Jacopo (Primo Arbitro) e Nonna Donato Davide (Secondo Arbitro).