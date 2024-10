Collegno Basket ospita Gazzada

Collegno Basket si prepara ad affrontare la sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale ospitando la Coelsanus 7 Laghi Gazzada al PalaCollegno domani sera, sabato 26 ottobre , alle ore 20:45 . I Lions arrivano dalla sconfitta nel primo derby piemontese della stagione contro Oleggio maturata nei secondi finali. Dopo avere giocato un ottimo primo tempo, chiuso sul +12, i biancorossi escono dalla pausa lunga scarichi, dilapidando tutto il vantaggio accumulato. Nell’ultima frazione Oleggio prende il largo, ma i Lions non ci stanno e con una grande reazione si giocano tutto, ma solo il ferro non permette a De Bartolomeo di allungare la gara. Collegno ha dimostrato una grande reazione a gara quasi chiusa ed una grande voglia di non mollare mai, basi solide su cui impostare la prossima partita contro i lombardi.

La Coelsanus 7 Laghi Gazzada dal canto suo, arriva da tre vittorie maturate contro Oleggio, Crocetta e Serravalle e due sconfitte subite con Derthona e College Borgomanero ed occupa la terza posizione in classifica. Le bocche da fuoco del gruppo guidato da coach Bianchi sono Pesenato (16.3 ppp), Lovato (13.2 ppp) e Warden (11 ppp), ma l’allenatore del team lombardo può contare su un gruppo molto coeso. Nell’ultima gara contro Serravalle spicca la doppia doppia di Pesenato (19 pt, 10 rimb) che, nonostante l’utilizzo ridotto a causa dei falli, è stato determinante per la vittoria nel finale contro i piemontesi. Da segnalare anche le prestazioni di Dagri (11 pt) e Lovato (9 pt) determinanti dall’arco nei momenti caldi della gara.

L’appuntamento per la palla a due è quindi fissato per domani sera, sabato 26 ottobre alle ore 20:45 al PalaCollegno. La squadra di coach Comazzi affronterà la formazione lombarda in un match che si preannuncia ricco di emozioni. Sarà anche l'occasione per valutare i progressi dei biancorossi dopo le prima cinque giornate di campionato.

I Ticket sono acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family - 5 € biglietto singolo - 3 € biglietto ridotto).