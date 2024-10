B2, le Igorine lottano contro il Cus Pavia

Per le Igorine in campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Bibolotti e Ojienelo al centro, Guatteo e Dodi schiacciatori, Badalamenti libero (durante il match in campo anche Annovazzi, Cremonesi, Martelli).

Il primo set è equilibrato fino al 5-5, poi Pavia fa un break e sul 5-10 Galesso chiama la pausa; altro break ospite per il 10-17, le Igorine si trovano a rincorrere fino alla fine (16-25).

Nel secondo set parte in vantaggio Pavia (2-5), le Igorine sono pazienti e un mani out di Dodi vale il 6 pari. Pavia a muro (7-11) ed è pausa per le Igorine che al rientro iniziano la rimonta: dopo un lungo scambio è 11-12 e due muri delle Igorine valgono il 13-12. Igor avanti 17-14 poi Pavia impatta ed è di nuovo punto a punto (22-22). Sul 22-24 le Igorine sono pazienti e vanno ai vantaggi, sfruttano due attacchi out delle ospiti ma Pavia ricuce e poi ha la meglio per il 26-28.

Igorine con grinta nell'avvio di terzo set (6-3), Pavia rimonta 8-8 e sull'8-11 Galesso chiama time out. Due punti in fila di Dodi valgono il 21-13 e il muro di casa è efficace tanto da valere il sorpasso (16-14). Ojienelo in ace ed è 18-15, poi le Igorine pasticciano un pochino e Cus ne approfitta (19-18). Di nuovo punto a punto fino al 23 pari, i dettagli finali fanno gioire le ospiti (23-25).

Igor Agil Volley 0

Cus Pavia 3

Parziali (16-25; 26-28; 23-25)

Igor: Laneve, Guatteo, Annovazzi, Bibolotti, Sommariva, Cremonesi, Marelli (L), Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale. All. Galesso.

Pavia: Rizza, Doyno, Modolo, De Simone, D'Alessandro, Zanotti (L), Pittarello, Caporali, Bonfanti (L), Nobili, Giunta, Rizzi, Galeone. All. Cervone.