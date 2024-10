Gli Squali a Derthona calano il tris

Nella sesta giornata di campionato di serie B l’Oleggio Magic Basket batte il Derthona Basketball Lab 61-75. (Sui social l'intervista a coach Catalani). In campo per Derthona ci sono Farias, Korlatovic, Aprile, Brizzi e Josovic, per gli Squali Casella, Lonati, Toffanin, Garavaglia e Suigo. Lonati e Toffanin sparano subito da tre (2-6), e ancora Toffanin sigla il 4-11. Squali in difesa fastidiosi, anche Borsani ci si mette da tre (6-14) e Suigo è preciso ai liberi. Il primo quarto si chiude con gioco da tre punti di Ceccato (10-21). Gli Squali tornano a canestro dopo due minuti di gioco e ancora da tre con Pilotti (15-24), Derthona con Cisse e Josovic accorcia (24-29) ed è un parziale casalingo di 7-0 che segna sul tabellone il 31-32. Il finale è a suon di triple e l’intervallo è in assoluto equilibrio (35-38).

Dopo l’intervallo la battaglia si fa fisica, Farias e Cisse mettono la freccia (44-40), ma Borsani dall’arco accorcia. Ancora Cisse per il 47-43. È capitan Pilotti ai liberi a dare il via alla rimonta e Toffanin sempre in lunetta sigla il 47-49. Terzo finale punto a punto con Ceccato allo scadere per il 51-52. Equilibrio fino al 54-56, poi Lonati per il 54-61 e Suigo per il 57-63. È Cisse a tenere vivi i compagni (61-65); stoppata di Suigo ed è tripla di Ceccato, Lonati fissa la doppia cifra (61-71) ed è Casella in Lunetta a metterci il sigillo: 61-75.

Derthona Basketball Lab 61

Oleggio Magic Basket 75

Parziali (10-21; 25-17; 16-14; 10-23)

Derthona: Fonio Fracchia, Fogliato 2, Lisini, Farias 7, Albertinazzi 4, Borasi ne, Korlatovic, Aprile 9, Brizzi 12, Bordoni ne, Josovic 6, Cisse 21.

Oleggio: Casella 2, Karem, Pilotti 7, Toffanin 11, Borsani 6, Youssef, Suigo 13, Lonati 17, Garavaglia 5, Ceccato 12, Van Elswyk 2, Kovachev. All. Catalani.