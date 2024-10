Gulliver Derthona: ottima prestazione contro Oleggio

Il Gulliver Supermercati Derthona esce sconfitto dalla sfida andata in scena venerdì sera, alla Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio” di Tortona, contro Oleggio Magic Basket , valevole per la sesta giornata della Division A della Conference Nord-Ovest della Serie B Interregionale.

Partenza sottotono per i ragazzi di coach Ansaloni che si trovano subito sotto in doppia cifra con il punteggio. Il secondo quarto inizia con un altro piede per la squadra tortonese, che rifila un parziale di 10-3 riuscendo ad avvicinarsi notevolmente con il punteggio, andando così negli spogliatoi sul -3.

Il terzo periodo è sulle orme del secondo e per la prima volta, grazie al canestro segnato da Farias, i Leoni si portano in vantaggio, ma i canestri a pochi minuti dal termine del periodo di Lonati e Ceccato ribaltano il punteggio e permettono ad Oleggio di chiudere ancora davanti. Gli ultimi dieci minuti partono con gli ospiti che provano a prendere il largo, ma grazie alla prestazione di Cissè, miglior realizzatore del match (21+12 rimbalzi), i padroni di casa ci provano a restare aggrappati al punteggio. Nell’ultimo minuto le due triple di Ceccato e Lonati sono fatali e riportano sulla doppia cifra il margine di Oleggio chiudendo così la gara definitivamente.

Il commento del coach Luca Ansaloni a fine gara: «La nostra partita è iniziata non benissimo, con tante disattenzioni difensive concedendo tanti tiri agli avversari. Nel secondo quarto siamo riusciti a ricucire il divario rimettendoci in riga creando tante occasioni e portando la partita in equilibrio. Con il rientro in campo abbiamo continuato a far bene, anche se potevamo far qualcosa di meglio con il punteggio. Nell’ultimo quarto, invece, abbiamo peccato di lucidità, alcuni nostri giocatori di riferimento hanno peccato di lucidità e siamo andati a prendere tiri difficili abbassando le percentuali di tiro, facendo confusione in attacco. E nel momento in cui ci siamo rilassati anche in difesa si è creato un break per Oleggio che è riuscita a portare a casa la vittoria».

Il Gulliver tornerà in campo, fuori casa, sabato 2 novembre alle 21.00 contro il Don Bosco Crocetta Torino.

Gulliver Supermercati Derthona 61

Magic Oleggio Basket 75

Parziali (10-21, 35-38, 51-52)

Derthona: Fonio Fracchia, Fogliato 2, Lisini, Farias 7, Albertinazzi 4, Borasi ne, Korlatovic, Aprile 9, Brizzi 12, Bordoni ne, Josovic 6, Cissè 21 (9/17 dal campo, 11 rimbalzi). All. Ansaloni, ass. Fanaletti, Censurini.

Oleggio: Casella 7, Karem, Pilotti 7, Toffanin 11, Borsani 6, Youssef, Suigo 13, Lonati 17, Garavaglia 5, Ceccato 12, Van Elswyk 2, Kovachev. All. Catalani.

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia (VC) e Pittatore di Torino.