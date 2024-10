Legnano mantiene la vetta: Ko per la Novipiù

Rossoblu che provano a rientrare nel finale ma Raivio con due giocate da giocatore d’altra categoria chiude i conti anzitempo. Come al solito Martinoni miglior realizzatore: 21 punti. Anche Stazzonelli, Vecerina e Kuba in doppia cifra ma non basta. Si tornerà finalmente in casa sabato pomeriggio: ore 18 contro Piacenza.

Al PalaBorsani di Castellanza c’è una cornice di pubblico importante. Festa del Settore Giovanile e tanto entusiasmo per i padroni di casa autori fino a qui di un avvio di stagione super. Novipiù in campo con il solito quintetto: Vecerina, Rupil, Pepper, Martinoni, Wojciechowski. I primi punti di giornata sono di Rupil. Tripla di Kuba per il 4-7. Sodero è caldo. Martinoni per mantenere il vantaggio 10-11. Legnano mette il naso davanti: Quarisa da sotto. Primo timeout Monferrato sul 14-11. Pepper e Stazzonelli ai liberi. Tripla di Agostini: 24-18 primo quarto. Parziale per i padroni di casa. Scappa Legnano. Scali gioco da 3 punti. 32-18. Vecerina ai liberi. Martinoni per il – 10 ma c’è subito la tripla di Fernandez. Martinoni continua a fare la guerra da sotto. Viene fischiato un tecnico a Corbani. 39-27. Si litiga un po’ troppo dalla lunetta. Martinoni non molla mai e sale a quota 17. Fernandez altra tripla. Pepper fino in fondo. Si va all’intervallo sul 52-38.

Subito canestro di Pepper. Quarisa è incontenibile. Prima Kuba, poi la tripla di Pepper. 55-45. Sembra un’altra Novipiù ma i due siluri di Oboe la riportano a distanza: 61-45. Martinoni continua a mordere. Anche Mastroianni trova il canestro da fuori. Raivio 66-47. Kuba schiaccia e poi corregge un libero corto. -14. Tripla di Vecerina e si va all’ultima sosta sul 70-57. Partenza fulminea di Monferrato: Rupil, Vecerina, Stazzonelli: -7. Tripla di Sodero. Stazzonelli ha trovato la mattonella. 73-65. Martinoni risponde ad Agostini. Ancora Stazzonelli per restare a -9. L’esterno romano è sfortunato in un paio di circostanze. Il ferro dice no. Raivio con due giocate maiuscole decide di fatto la partita. Nel finale tripla di Gallizzi. Vecerina ai liberi e la sfida si chiude sul 91-75.

Coach Fabio Corbani: «Primo quarto giocato in equilibrio. Il secondo è cominciato con uno strappo inaspettato e noi in questo momento sugli strappi facciamo fatica. È stata bravissima Legnano ad allungare il distacco. Nel secondo tempo abbiamo invece fatto una partita di grande qualità difensiva e offensiva. Siamo stati consistenti al rimbalzo ed in attacco abbiamo iniziato a prendere vantaggi. Poi l’hanno decisa i dettagli. Il tiro da tre di Stazzonelli poteva riaprire definitivamente la partita, loro invece ci hanno punito».

SAE Scientifica Legnano 91

Novipiù Monferrato Basket 75

Parziali (24-18, 28-20, 18-19, 21-18)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 19 (4/5, 2/2), Pietro Agostini 15 (5/8, 1/3), Nik Raivio 10 (5/11, 0/0), Francesco Oboe 10 (1/3, 2/3), Ezio Gallizzi 10 (2/6, 1/1), Andrea Quarisa 9 (3/9, 0/1), Mattia Mastroianni 7 (2/3, 1/2), Francisco Fernandez 6 (0/0, 2/2), Guido Scali 5 (1/3, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 21 (10/13, 0/1), Umberto Stazzonelli 16 (2/6, 1/3), Simone Vecerina 12 (2/4, 1/6), Jakub Wojciechowski 11 (4/7, 1/5), Dalton Pepper 9 (2/7, 1/3), Marco Rupil 6 (3/4, 0/3), Lamine Camara mahamed 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/1), Francesco Marcucci 0 (0/1, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)