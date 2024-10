La Paffoni torna dalla Sicilia con un successo

L’equilibrio iniziale si spezza dopo il vantaggio Paffoni sul 9 a 11: parziale di Ragusa che lascia le briciole ai rossoneri, che chiudono la prima frazione sotto 20 a 12. Ottimo l’impatto di Balanzoni, che sarà un fattore del match, ma la Fulgor continua a faticare, va male a rimbalzo e muove poco la palla, tanto che, alla pausa lunga, è 45 a 33 Virtus Ragusa. Vavoli segna il primo canestro della ripresa, per il +14 dei padroni di casa, ma Misters, Stepanovic e il solito Ferraro aprono il break che riporta a contatto la Paffoni in pochissimi possessi.

Simon interrompe la carestia offensiva ragusana, ma Misters segna la tripla di un sorpasso che mancava da quel lontano 11 a 9 iniziale. Balanzoni e Paolin danno un ulteriore strappo al match, mentre il canestro di Stepanovic vale il +10 e una nuova partita per la Paffoni. Lo stesso lungo mancino ex Crema colpisce da fuori con la tripla del +15, Ragusa accorcia nuovamente, costringendo al timeout Eliantonio, ma la Paffoni gestisce e chiude sull’84 a 69.