MTS Santena: amara trasferta sul campo del Libellula Volley

Amara trasferta per le tigri santenesi che perdono 3-1 sul campo del Libellula Volley di Bra. Una partita difficile e complicata in cui Destefanis e compagne, a parte nel terzo set, non riescono ad imporsi sulle padrone di casa. Una prestazione un po' opaca in cui ricezione e difesa, fondamentali nelle precedenti due partite, non hanno brillato, rendendo il gioco delle santenesi molto scontato. Qualche errore di troppo, dovuto alla foga di dover chiudere il punto, ha fatto la differenza tra le due formazioni. Dopo queste tre gare, l'MTS Santena si trova in settima posizione in classifica con 5 punti all'attivo, preceduta di un punto proprio dalle avversarie di Bra.



Nel primo set, coach Manno schiera: Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Riva e Malinov in banda, Destefanis e Cantamessa in centro, Formaggio libero. Buona la partenza delle tigri santenesi che si portano subito in vantaggio per 5-1. Con il turno al servizio di Passante del Bra, un parziale di 5 punti porta in vantaggio la propria squadra sull'8-6. Con il turno al servizio di Faure, il divario diventa importante: 13-7 per le padrone di casa. Coach Manno cerca una reazione delle proprie giocatrici, chiamando prima un time-out e poi effettuando un doppio cambio, palleggio e opposto, con Venco e Greco al posto di Nardoianni e Granieri. Nonostante la reazione delle ospiti, il Libellula si aggiudica la prima frazione con un netto 25-15.

Nel secondo set, le tigri santenesi partono subito in svantaggio per 5-1: il servizio spin di Cicogna non permette una ricezione precisa, rendendo il gioco di Granieri abbastanza scontato. Aggiungendo qualche errore in attacco, il divario aumenta. Coach Manno, sul 6-1, chiama un time-out e sostituisce Nardoianni con Greco. L'MTS ricomincia a macinare gioco, portandosi all'inseguimento delle avversarie e restando dietro di 1-2 punti per gran parte del parziale. Un altro turno al servizio di Cicogna però fa prendere nuovamente il largo alle Braidesi, costringendo il coach santenese a chiamare il secondo time-out (12-16). Ancora una volta, il gioco del Libellula risulta più fluido e incisivo, mentre le santenesi, pur resistendo con muri e difese, non riescono a concludere i lunghi scambi, cedendo così anche il secondo set per 25-18.

Nel terzo set, resta in campo Greco e questa volta sono le tigri santenesi a portarsi subito avanti, facendosi poi raggiungere e superare dalle padrone di casa dal 10 pari. Da qui in poi, il Libellula resta in vantaggio per il resto del set. Entra Venco al posto di Granieri per cercare di cambiare le sorti, ma le tigri santenesi non hanno intenzione di lasciare il set. Sul 23-20 a favore del Libellula, ecco la reazione da vere tigri: con il turno al servizio di Greco, grazie agli attacchi di Riva, Malinov e Cantamessa e alle difese della seconda linea, il set se lo aggiudica meritatamente l'MTS per 25-23.

Nel quarto set, tutti si aspettano la giusta reazione da parte di Destefanis e compagne, che purtroppo non è arrivata. Fin dai primi scambi si vede in campo una squadra con poche reazioni positive, accumulando più errori che punti. Il Libellula si fa trovare pronto, difendendo ogni attacco santenese e contrattaccando, andando sempre a punto. Così anche il quarto set va a favore della squadra di casa con un netto 25-12.

Nella prossima giornata, l'MTS Santena affronterà un'altra sfida importante contro le isolane del Palau, sabato 2 novembre alle 18:45 al Palaser di Santena.

CAMPIONATO DI PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - 3 ^ GIORNATA

LIBELLULA BANCA CRS CUNEO 3

MTS TECNICAER SANTENA 1

Parziali: 25/15, 25/18, 23/25. 25/12

LIBELLULA BANCA CRS CUNEO: Rivetti K 10, D'Amato 8, Faure 7, Cicogna 23, Passante 7 , Ollino 13, Molino, Boggio, Prekducaj, La Rosa.

Libero: Gueli

Allenatori: Barisciani, Bretto.

MTS TECNICAER SANTENA: Tonelli, Granieri 3, Vione, Malinov 10, Venco 1, Nardoianni 1, Greco 3, Riva 13, Lazzarin, Cantamessa 9, Destefanis (K) 6.

Libero: Formaggio

Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito.

Arbitri dell'incontro: Gabetta, Rosi

Note dell'incontro: Durata della gara 1h 51