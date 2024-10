Biella Rugby: il recap del fine settimana

CADETTA 27.10.24 Biella Rugby v Brixia 26-7 (21-7) Marcatori. Mete: Braga, Fusaro, Casini, Zavallone. Trasformazioni: Poli (3). Biella Rugby : Negro; Braga (48’ Deflippi), Moretti, Casini, Poli (60’ Nardi); Fusaro, Besso (60’ Longo); Trocca, Buturca, Zacchero (43’ L. Silvestrini); Passuello, Bottero (42’ Cafaro); Agnolio (41’ Zavallone), Lanza, Panigoni (48’ Bortolot). Nicola Mazzucato , coach:«Buono il primo tempo, un po' meno il secondo, troppo nervosismo che ha portato a numerosi errori e indisciplina. Complimenti comunque ai ragazzi per aver conquistato altri cinque punti in classifica».

UNDER 16

26.10.24 Biella Rugby v NRG Academy 29-5 (17-0)

Marcatori. Mete: Vatteroni, Grillenzoni (2), Rossi, Defilippi. Trasformazioni: Bertone, Pizzanelli.

Biella Rugby: Grillenzoni; Ubertino, Baiguera, Vitta, Dal Molin; Bertone, Pizzanelli; Ghilardi, Defilippi, Vatteroni; Coda Caseia, Zavarise; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Apollonio, Di Girolamo, Piazza, Ruffa, Deni, Ubertalli, Gnesotto.

Andrea Caputo, coach: «Sotto una pioggia battente si è giocata l'ultima partita del turno di qualificazioni alla fase interregionale 1 del campionato U16, fase riservata alle otto squadre vincenti dei gironi preliminari. La squadra si è affermata con determinazione grazie a un grande lavoro corale che ha portato Grillenzoni, Rossi, Vatteroni e Defilippi a finalizzare le mete con trasformazioni di Bertone e Pizzarelli).U16 si è qualificata a punteggio pieno dimostrando qualità e continuità. Appuntamento dopo le feste con l’inizio del campionato interregionale».

OLD

26.10.24 A Seregno, allenamento congiunto con: Seregno, Pavia, Vimercate, Biella Rugby, Bolzano e Lecco.

Biella Rugby: Fusaro; Negro, Braga, Casini, Poli; Longo, Ventresca; Givonetti, Morandini, Zacchero; Passuello, Loretti; Zavallone, Lanza (cap.), Vecchia. A disposizione: Bortolot, L. Silvestrini, Bottero, Buturca, Cafaro, Defilippi, Nardi.

Silvio Ceccato, coach: «Prime partite della stagione e bisogna essere soddisfatti dello spirito della squadra, che non ha subito neanche una meta, frutto del lavoro che fa settimanalmente in allenamento. Abbiamo sicuramente tanti aspetti da migliorare, soprattutto in attacco, ma sono sicuro che con questo spirito ci divertiremo molto questa stagione. Grazie agli amici di Seregno che hanno organizzato questo bel torneo».

Daniele Vatteroni, TM: «Campo pesante a causa della pioggia battente. Tre partite finite 0 a 0, con Seregno, Pavia e Vimercate. Ottima difesa e squadra molto unita. Abbiamo ancora tre settimane di allenamenti prima dell’inizio del campionato, da sfruttare per definire le tecniche di attacco».