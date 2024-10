Hitball: i risultati della seconda giornata

SERIE A1 La seconda settimana dei campionati di hitball si apre con tre esordi in A1: Red Devils e Pazzeschi si affrontano in un match a senso unico 125-86 per i Diavoli Rossi e aggancio in vetta al Piccolo Club e Evolution . Aggancio che riesce anche ai Lab to Hit , vittoriosi sugli RDJ per 111-100 , trascinati da 40 punti di Pistidda. Esordio da incorniciare anche per i Sotomayor . Nel derby dell' ASD Polaris , i rossoblù si impongono con un emozionante 89-87 sui campioni in carica, il Piccolo Club, agganciandoli in classifica. Per i rossoblù, due vittorie nella stessa settimana: Sotomayor - Genova Hit Ball finisce 106-84 . Ritorno in massima serie amaro per i liguri, che portano comunque a casa due tempi combattuti alla pari e consapevolezza di poter fare sgambetti a chiunque.

SERIE A2

Gli Sheet con un'ottima prestazione offensiva, riescono subito a dare filo da torcere agli Skoppiati. 86-69 per i gialloneri, nonostante l’infortunio alla caviglia per Giustetti. Falsa partenza per gli Skoppiati, dopo il secondo posto dell'anno scorso, ma pronta riscossa, sempre in settimana, nel match contro i Torino Warriors. I Guerrieri cedono primo e quarto tempo ai ragazzi guidati da capitan Francabandiera, che si impongono per 116-87. I Pellegrini Venaria, perdono il pelo ma non il vizio. Dopo le tante partite punto a punto nella passata stagione, inaugurano la stagione con un equilibratissimo 104-97 sui Flamurtari. Gli All Blacks continuano a vincere, imponendosi per 84-72 nel derby contro i Black Knights. Una prestazione corale permette di avere la meglio sui compagni di allenamento, in un match testa a testa fino alla mezz’ora, con i cavalieri neri che cedono nel terzo tempo. I Citmabun vincono 119-86 sui neopromossi Hit Bulls. grazie alla loro grande esperienza e grande precisione nei tiri. Gli Hit Bulls si fanno comunque valere con il loro gioco veloce e dinamico.

SERIE B1

Gli esperti Hammers camminano sul velluto (128-78 a Venaria). I Nomadi sembrano poter reggere l'onda d'urto con un ottimo secondo tempo (44-34) ma crollano nei 15’ finali. Vittoria netta dei Trefferspan sugli Hitbusters. 83-59 il risultato finale, costruito su un’ottima difesa. Tentativo di rimonta tardivo, ma che lancia segnali incoraggianti per i ragazzi di coach Coletta. I Bioghettyson lanciano la sfida alla testa del gruppo, portando a casa 3 punti chiave contro i Decepticon. Entrambe le difese danno prova di estrema solidità: 69-60 il punteggio finale. Inizia finalmente la stagione dell'unica squadra meneghina dell'hitball. Gli Skunk Milano, dopo la vittoria della B2, ripartono da dove ci eravamo lasciati: vittoria per 104-88 sui Dracarys Chivasso, anche loro all'esordio nella stagione in corso.

SERIE B2

Nella quarta categoria di hitball, la settimana inizia a dare segnali sulle squadre più attrezzate per la vittoria finale. I Meatballs di coach De Blasio si impongono sugli Homeless, in inferiorità numerica per tutto il match (67-89). Poche sorprese anche nei restanti due match: i Together Hit regolano i Padawan 75-54 e gli Atletico Boomers, in trasferta, portano a casa la seconda vittoria consecutiva contro i Delirium Consulum (54-67), grazie a 15’ finali incisivi in attacco. Together e Boomers rimangono a punteggio pieno in vetta alla classifica e promettono scintille a distanza fino allo scontro diretto del 1 dicembre.

