Club76: tutti i risultati del weekend

Altro fine settimana in campo per il Club76. Sabato sera le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, hanno vinto 2-3 il match in trasferta contro Perugia. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha ceduto 3-1 contro Libellula Banca CRS Cuneo.

Fine settimana in campo anche in Serie B2. Le ragazze del duo Moglio – Ollino hanno perso 3-0

affrontando il Florens Vigevano. Le ragazze di Chieri tornano dalla trasferta di Vigevano senza

punti, con poche certezze se non il volume di lavoro che deve essere svolto per diventare

competitive nella categoria. Top scorer per Chieri Appiah con 12 punti, seguita da Zussino con 11 e

da Giannelli con 9. Prossima gara sabato 2 novembre alle 20,30 a Milano contro MTV Guffanti.

Nei giorni scorsi l'U18 di Chieri ha vinto 0-3 contro Basso Canavese Volley. Una vittoria da tre

punti per Chieri.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola,

che riescono a conquistare un 3-0 contro il Vol-Ley Academy Volpiano. Fondamentale l’apporto di

tutto il gruppo che si dimostra coeso anche nei momenti difficili della partita.

Trasferta difficile per la Serie C. Il Club76 Playasti, infatti, ha ceduto 0-3 contro Val Sangone

Volley. Ancora in salita la strada delle “clubbine”, che in una partita complessa con alti e bassi non

riescono ad imporsi sulle avversarie.

L’U16 Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro Volley Cherasco. In un weekend emotivamente

complicato, il gruppo delle “clubbine” si presenta più coeso che mai, che mettono a sistema una

prestazione solida con poche sbavature. Tre punti per confermare la prima posizione condivisa con

Mondovì. Il Club76 Playasti 2010 in 1ª Divisione ha vinto 0-3 contro Volley Saluzzo. Una bella

prova corale di tutta la squadra. Qualche errore di troppo in attacco nel terzo set, ma ottima la

determinazione dimostrata per chiuderlo.

Buona partita anche per l'U16 di Alba, che ha vinto 1-3 contro Volley Parella Torino.

ALTRI RISULTATI

Sabato 26 ottobre

• Under 14 F. C.T. Torino Eccellenza A: Club76 Gold MTS Ser vs Balamunt 1-3

• Under 13 F. C.T. Torino Eccellenza A: Pianeta Volley 2012 vs Fenera Chieri 76 3-1

• Under 13 F. C.T. Torino Girone G: Monviso Volley Bianca vs Fenera Chieri 76 JR 3-1

Domenica 27 ottobre

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Volley Cherasco vs L'Alba Volley 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Club76 GS Pino Gold vs Unionvolley Pinerolo 2010

3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone K: Club76 Gold MTS Ser vs Polisport Chieri 3-1