Pasta ci crede, ma passa Cuneo

Domenica 27 Ottobre la Prima Squadra Femminile Polisportiva Pasta ha ospitato al Palazzetto di Via Leopardi Granda College Cuneo per la terza giornata di Serie B Femminile . In una gara complicata, ma sempre combattuta, le Grifone rimangono sempre a contatto con le avversarie. Ma nel terzo quarto le cuneesi firmano un mini parziale che si rivelerà decisivo. Pasta ci crede fino all’ultimo con caparbietà, ma Cuneo porta a casa il foglio rosa.

LA GARA

Coach Cagnazzi esordisce con Isoardi, Uggè, Parlani, Minarelli ed Ercole. Coach Maccario risponde con Marfulli, Corgnati, Gesuele, Bruschetta e Lo Re. È Marfulli a sbloccare la gara con un tiro da dietro l’arco, Isoardi risponde con la stessa moneta segnando il 5-7, prima che le ospiti segnino il primo break.

Gli equilibri sono inalterati nella seconda frazione, quando Pasta si affida all’esperienza di Ercole. Le Grifone alternano difese buone ad attimi in cui faticano a contenere l’esuberanza cuneese, sempre rapide a cambiare il fronte d’attacco. L’intervallo lungo scatta sul 25-37.

La ripresa si apre con i canestri di Minarelli e Uggè alle quali risponde Gesuele respingendo il primo tentativo di rimonta rivaltese e toccando il massimo vantaggio a metà frazione. La risposta gialloblù non si fa attendere: Minarelli e Isoardi sono protagoniste del contro-break che porta le locali all’ultimo mini riposo sul -13.

Nell’ultima frazione le Grifone stringono ancor di più le maglie in difesa mettendo in difficoltà le avversarie e non lasciandosi sfuggire la gara, ma sul finale non riescono a riportarsi a contatto con le ospiti. Termina sul 53-61 ospite.

IL COMMENTO

«È stata una gara molto complicata ma abbiamo lottato nel modo giusto, dall’inizio alla fine. Ho visto alcuni passi avanti rispetto alle scorse giornate. Ci sono alcuni dettagli su cui dobbiamo lavorare ma che emergeranno man mano che il gruppo si roderà e lavorerà al completo. Abbiamo anche saputo mettere in difficoltà un avversario di alto livello e sono fiducioso per il futuro del nostro percorso» le parole di coach Cagnazzi.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo impegno sarà domenica 3 novembre alle ore 20.30 contro Auxilium ad Quintum al PalaCollegno.

POLISPORTIVA PASTA 53

GRANDA COLLEGE CUNEO 61

Parziali: 14-21; 25-37; 41-54

PASTA: Isoardi 20, Parlani 2, Iagulli 2, Minarelli 12, Uggè 2, Ercole 9, Schimmenti 6. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.

CUNEO: Lo Re 17, Gesuele 13, Corgnati 13, Gallo 4, Bruschetta 3, Marfulli 3, Bianco 2, Lorusso 2, Massa 2, Mascia 2, Immordino. All. Maccario.