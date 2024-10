Quarto successo di fila per la S. Bernardo Campus

Si affrontano due squadre giovani, di Under 19 puntellate rispettivamente da due ed un senior. Dunque si corre e il ritmo è alto e sono i locali a scappare sul 25-16. Il match è ben indirizzato, ma i toscani accorciano a -4 alla pausa lunga, prima di una nuova sgasata locale.

La ripresa, infatti, inizia con una Campus presente in difesa e precisa in attacco, tanto da scollarsi nuovamente di dosso gli avversari e volare a +14 al trentesimo. Anche questa volta, però, si vive un finale in volata. Infatti, a suon di triple, Livorno accorcia sempre più ed arriva a sorpassare a pochi istanti dal termine: 71-72.

Negli ultimi 30 secondi succede di tutto. Sakellariou tira per il sorpasso, sbaglia, Livorno afferra la sfera, che però sfugge. Ci pensa Feliciangeli ad avventarsi sul pallone per poi subire fallo con 24 secondi sul cronometro. Dalla lunetta è glaciale ed è +1 Campus. Si ribalta il fronte e Livorno guadagna fallo a sua volta (il quinto dello stesso Feliciangeli, che deve così abbandonare il prarquet). 1/2 Livorno e sull’ultimo attacco piemontese, ci pensa Sakellariou a sparare il canestro che fa esplodere il Pala 958: è quarta vittoria Campus 75-73!