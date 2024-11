Autosped BCC Derthona a Battipaglia prima della sosta

Nuovo appuntamento di campionato per l’ Autosped BCC Derthona , che sarà di scena al PalaZauli domani, sabato 2 novembre , alle ore 17.30 al PalaZauli contro l’ Omeps Battipaglia . La gara, valida per la 6° giornata di Serie A1, precede la pausa per la finestra di qualificazione a EuroBasket Women 2025. Le Giraffe, infatti, torneranno in campo domenica 17 novembre alle 19 a San Martino di Lupari.

Il BCC è reduce da tre successi consecutivi, che lo hanno collocato alle spalle di Schio, Venezia e Campobasso – e appaiato a Faenza – in classifica, mentre la formazione campana ha conquistato domenica scorsa i primi due punti in classifica, vincendo a Brescia.

La gara di Battipaglia rappresenta dunque un nuovo test importante per la formazione allenata da coach Orazio Cutugno, che introduce così la sfida: «Questa partita prima della pausa rappresenta per noi un’importante verifica di quanto abbiamo sinora costruito nel primo ciclo di incontri disputati. In un palazzetto così caldo e contro una squadra che fa dell’energia il suo punto di forza dovremo mettere in campo la migliore prestazione possibile in primis sotto il profilo mentale e della solidità difensiva».