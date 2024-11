Oleggio Magic Basket ospita Genova

Avversaria ligure. Nella settima giornata di campionato di serie B Interregionale l' Oleggio Magic Basket sarà di scena fra le mura di casa di Boffalorello: alle 20.30 match con Seagulls Genova sabato 2 novembre . Sarà la prima di due partite che vedrà gli Squali giocare in casa.

Lancia la carica Martin Kovachev: «Mi aspetto una partita di grande fisicità, sappiamo che non possiamo mancare di intensità in qualsiasi momento della partita e dobbiamo stare concentrati sul game plan, - dice - la settimana? Non abbiamo avuto tanta possibilità di allenarci insieme visti i tanti impegni, però tutti sappiamo che l'obiettivo è uno ed è quello di vincere».