Quinto successo per Campus dopo un finale col brivido

E dire che i locali provano più volte la fuga per tutto il match e spesso riescono ad allungare, fino anche al +18. In particolare, nella ripresa la S. Bernardo scappa almeno tre volte in doppia cifra di vantaggio. Tuttavia, nella frazione conclusiva succede di tutto.

Prima Campus si issa sul 79-61 a 8:50 dal termine. Poi, arriva il prepotente contro-break. I padroni di casa reggono e a un minuto dalla fine sono sul +7 (90-83). Il Don Bosco Livorno, trova però le energie per accorciare sul 92-89 e recuperare l’ultima palla del match. La sgasata offensiva dei toscani vale un tiro finale, però, solo da due punti: vince, così Campus 92-91!

Matura così la quinta gioia per i ragazzi di coach Jacomuzzi, che restano imbattuti ed al comando del campionato di Serie C Interregionale.