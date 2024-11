Pallapugno: finale scudetto Serie A Banca d’Alba

Un successo, quello di Paolo Vacchetto e compagni, costruito nel primo tempo: il pallone del capitano albese viaggiava di più, con la squadra sempre attenta su ogni pallone. Molto meno incisivo del solito il Marchisio Nocciole Cortemilia: al Mermet, dopo il primo gioco vinto ai vantaggi dagli ospiti, gli albesi ne infilano otto consecutivi (uno solo alla unica, l’ultimo ai vantaggi), prima dell’8-2 alla pausa. I cortemiliesi si aggiudicano, ancora in vantaggi, il primo gioco della ripresa, ma la Cantina Terre del Barolo Albese mantiene le distanze, arrivando presto a quota 10 (con gioco a zero), per poi chiudere 11-6.