Squali, con Genova il poker è servito

In campo per gli Squali ci sono Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Van Elswyk. Per Genova Pintus, Ferri, Daunys, Zini e Izzo. La palla degli Squali non ne vuole sapere di entrare a canestro per due minuti abbondanti, poi Van Elswyk, servito alla precisione da Garavaglia, sblocca la retina e con Casella da tre e ai liberi è 12-4. Parziale ospite 0-7 e coach Catalani richiama subito i suoi (12-13).

Casella dall’arco ed equilibrio alla prima sirena: 16-17. Ferri fa la sua specialità dalla distanza (17-20), capitan Pilotti apre un parziale biancorosso che con Casella, Lonati e Borsani vale il 29-22 (12-2) e gli Squali si gasano. Sul 36-24 è pausa per gli ospiti che provano a ridurre il divario ma Casella è una sentenza (39-26). Il finale del secondo quarto è a tinte biancorosse con Ceccato e Garavaglia per il 45-30.